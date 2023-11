Il San Martino celebra i primi 30 anni di attività del Centro Ictus

Genova. Dopo aver ricevuto lo scorso marzo il premio internazionale per la gestione intra-ospedaliera dell’ictus ‘Eso Angels Awards – Gold Status’, che ha come obiettivo la formazione degli operatori per migliorare il trattamento dell’ictus cerebrale e aumentare le possibilità di sopravvivenza delle persone che ne sono state colpite, il Centro Ictus dell’Ospedale Policlinico San Martino, nato nel 1993, ha voluto celebrare oggi, con un convegno a Palazzo della Borsa, i suoi primi 30 anni di attività.

Nel 1975 i neurologi Gavin Norris e Vladimir Hachinski hanno ideato dei reparti specializzati nel trattamento di pazienti con ictus, la prima ‘Stroke Unit’ di successo è quella creata al Sunnybrook Hospital di Toronto. Prima di allora, le persone colpite da ictus venivano trattate in altri reparti come, ad esempio, quello di medicina generale, di neurologia o di geriatria.

I Centri Ictus, invece, sono unità operative caratterizzate da integrazione multiprofessionale con neurologi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, tutti esclusivamente dedicati alla diagnosi e cura dell’ictus cerebrale.

Ogni anno in Liguria si registrano circa 4mila ictus e nel 2022 presso il Centro Ictus dell’Ospedale Policlinico San Martino sono stati ricoverati più di 700 pazienti con ictus. Nello stesso anno sono stati eseguiti più di 200 trattamenti con trombolisi e 190 trombectomie. Nel 2023 il volume di attività, fino ad oggi, si attesta sulle stesse quantità in termini di pazienti ricoverati e di interventi terapeutici. Quello dell’Ospedale Policlinico San Martino è uno dei 200 Centri Ictus presenti in Italia e uno dei due hub presenti in Liguria, dove è possibile effettuare terapie con trombolisi endovena e con trombectomia meccanica.

“La gestione del paziente colpito da ictus prevede il lavoro coordinato di un’equipe multiprofessionale che vede collaborare neurologi, personale infermieristico, terapisti della riabilitazione e logopedisti con l’obiettivo di ridurre in maniera significativa mortalità e disabilità legati alla malattia – dichiara Massimo Del Sette, Direttore dell’Unità Operativa Neurologia dell’Ospedale Policlinico San Martino – Il Centro Ictus, oltre ad accogliere i pazienti in fase acuta, è fondamentale anche per la successiva parte riabilitativa, per migliorare il conseguente iter diagnostico e impostare precocemente la prevenzione secondaria. Nei Paesi in cui i Centri Ictus sono in funzione, compreso il nostro – anche se purtroppo non sono così capillarmente diffusi – si è assistito ad una significativa riduzione della mortalità, dell’invalidità, della durata dei ricoveri e dei loro costi”.

L’ictus rappresenta una patologia tempo-dipendente e, in caso sia necessario il trattamento specifico con trombolisi, è fondamentale intervenire prima possibile, e comunque entro le prime 4 ore e mezza dalla comparsa dei sintomi in modo che la terapia possa garantire una efficacia maggiore nella riduzione delle conseguenze anche invalidanti causate dalla patologia.

“E’ necessario che le persone arrivino in ospedale prima possibile – ricorda Nicoletta Reale, Presidente di A.L.I.Ce. Liguria Odv – in modo da essere prese in carico da queste strutture che assicurano non solo neurologi ed infermieri specializzati, ma anche sanitari e dispositivi che permettono diagnosi specifiche in breve tempo. Grazie al ricovero in questi Centri, una persona colpita da ictus può sperare di veder ridurre il rischio di mortalità e di esiti invalidanti a lungo termine, con ovvie ripercussioni in termini sociali ed economici non solo sulle famiglie stesse ma anche sul Servizio Sanitario”.

A concludere le celebrazioni l’esibizione del Coro degli Afasici di A.L.I.Ce. Liguria, che coinvolge le persone che, colpite da ictus o ischemie, hanno perso la loro capacità di parlare e che, nel corso della riabilitazione, hanno provato la musicoterapia traendone grande giovamento.