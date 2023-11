Il Rapallo Pallanuoto espugna la Scuderi: battuta in rimonta la Brizz

Rapallo. Un Rapallo dai due volti espugna la Scuderi, battendo in rimonta la Brizz per 13 a 10, nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Partono male le ragazze di coach Antonucci che poi sfoderano una prova di forza e carattere mettendo in luce le qualità dell’intera rosa.

LA PARTITA

Avvio shock per le liguri che si fanno sorprendere dall’ottima partenza delle acesi guidate da Mister Zilleri che chiudono sul 6-2 il primo periodo. Trascinatrice delle padrone di casa la centro boa russa Kopsteva, che si presenta con una fulminea doppietta, la risposta delle gialleblu è di Kudella che con una palomba beffa il portiere avversario. Ancora Kopsteva, che appare incontenibile, sigla un’altra doppietta a cui si aggiungono le realizzazioni di Sbruzzi e di Sapienza intervallate dal goal di Bianconi su rigore.

Secondo quarto, il RPN inizia a destarsi dal torpore e chiude con un parziale di 3-5. Suona la carica Carolina Marcialis dal perimetro, poi due volte Bianconi, Zanetta e l’ex della partita Milicevic, a cui rispondono: Giuffrida e ancora Kposteva con altri due centri che fanno salire a sei la somma delle realizzazioni personali.

Le ragazze di voach Antonucci ribaltano definitivamente le siciliane nel terzo quarto con un 4-0 di parziale che porta le firme di Marcialis, Gitto e ancora due volte Bianconi (pokerissimo per lei). Micidiale break di 5 a 0 che vale il 9-11 ad inizio dell’ultima frazione di gioco. Aperta con il secondo centro di Kudella (9-12), prima di uscire per limiti di falli come le sue compagne Marcialis, Bianconi e Cabona. Risponde Namakshtansky, segue il sigillo finale, sugli sviluppi di un’azione in velocità, di Grasso che al volo schiaccia in porta.

TABELLINO

BRIZZ 10 – RAPALLO 13 (6-2; 3-5; 0-4; 1-)

Superiorità numeriche: Brizz 2/15; Rapallo 3/12 + 3 rigori, di cui uno fallito da Bianconi nel secondo tempo (segnato in ribattuta). Uscite per limiti di falli Marcialis (R) III Tempo, Cabona (R) e Kudella (R) IV Tempo, Sbruzzi (B) e Santapaola (B) IV Tempo. Bianconi (R) e Kopsteva (B) EDCS IV Tempo. Arbitri: Campora, Chimenti.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

È Benedetta Cabona a rilasciare le sue impressioni sulla trasferta di Catania: “È stata una partita dai due volti: un inizio non brillante e poi tre tempi caratterizzati da una ottima reazione. Nei primi minuti abbiamo concesso troppi goal dal centro e in attacco non riuscivamo a finalizzare le situazioni create. Con lucidità siamo riuscite a recuperare il gap iniziale, mettendo in vasca quelle che sono le nostre qualità sia tecniche che caratteriali, portando a casa tre punti molto importanti. È stata una trasferta difficile ed impegnativa. Siamo molto contente, ma ora subito testa alla prossima partita che ci vedrà impegnate mercoledì in casa con la SIS Roma, ci aspetta un match altrettanto difficile ed importante e vogliamo farci trovare pronte per chiudere al meglio il girone d’andata”.

È tempo di un primo bilancio per Patron Enrico Antonucci: “Una vittoria di carattere, le ragazze hanno saputo reagire ad una situazione complicata conquistando tre punti in una vasca difficile. Siamo perfettamente in linea con quanto ci eravamo prefissati e quindi soddisfatti del percorso che stiamo facendo. La squadra ha raggiunto un livello molto buono, nonostante i tanti nuovi innesti. Credo che abbiamo dimostrato di poter impensierire qualsiasi avversario e che ci sono ancora margini di miglioramento per questo gruppo, dove sia le veterane che le più giovani stanno dimostrando il proprio valore e contribuendo in modo concreto per portare avanti un campionato di alto livello, anche oggi la prova dell’importanza della rosa del Rapallo, con le ottime risposte delle più giovani che hanno dato un contributo importante alla conquista dei tre punti. Approfitto per ringraziare personalmente le ragazze per l’impegno e l’attaccamento a questi colori che dimostrano ogni qual volta scendono in vasca, e ad ogni singolo allenamento. Inoltre non posso esimermi dal ringraziare tutto lo staff tecnico e la dirigenza per il loro eccezionale lavoro quotidiano portato avanti con passione e dedizione. Ora ci attende un’altra partita molto insidiosa, già mercoledì ritorneremo in acqua con la SIS Roma, non sarà facile loro sono una formazione molto forte ma sono certo che le ragazze ci proveranno in ogni modo, puntando anche sul fattore campo e su quel pizzico di leggerezza dato dalla consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta”.