Il presidente Toti consegna la bandiera della Liguria al prefetto uscente Franceschelli

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, assieme agli assessori alla Sanità Angelo Gratarola e alla Tutela dei consumatori Simona Ferro, ha consegnato la bandiera di Regione Liguria a Renato Franceschelli, prefetto uscente di Genova, che andrà a ricoprire il ruolo di Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

“Vogliamo ringraziare il prefetto Franceschelli per il prezioso lavoro svolto a Genova in questi anni, sempre all’insegna della massima collaborazione, e gli auguriamo i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”, ha detto Toti.

A Genova Franceschelli era giunto nel maggio 2021. Classe 1957, di origine napoletana, prosegue la sua carriera dopo essere stato prefetto di Siracusa, direttore centrale dei Servizi tecnico-logistici e della Gestione patrimoniale del dipartimento della Pubblica sicurezza e prefetto di Padova.

Prenderà il suo posto Cinzia Teresa Torraco proveniente dalla Prefettura dell’Aquila.