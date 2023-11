Il Pd lancia “Genova futura”, cinque incontri per costruire il programma alternativo per la città

Genova. Una città sostenibile, connessa, giusta, innovativa, attrattiva, futura. E’ l’immagine della città di Genova per il Partito Democratico in vista del percorso partecipativo – “Genova futura” appunto – che, da gennaio 2024, porterà alla conferenza programmatica del 13 e 14 aprile.

L’iniziativa è stata lanciata questa mattina in conferenza stampa da un parterre non a caso abbondantemente under40 con il segretario genovese Simone D’Angelo, Vittoria Canessa Cerchi, segreteria Pd Genova, responsabile dell’Agenda e della conferenza programmatica, Sofia Di Patrizi, portavoce metropolitana Donne democratiche e Pietro Sapori, segretario metropolitano dei Giovani Democratici. Collegato da Strasburgo l’eurodeputato dem Brando Benifei.

“Genova futura – spiega Simone D’Angelo – è un percorso a tappe per costruire con i genovesi un programma solido, chiaro e credibile, alternativo a quello di chi oggi governa la città”. Diversi incontri su molti temi in numerosi quartieri, luoghi della città significativi per quelli che saranno gli argomenti affrontati.

“Non possiamo ancora svelare le location – afferma Vittoria Canessa – ma di certo non saranno casuali, e di certo saranno adatte a ospitare un grande pubblico di cittadini e iscritti, non come accaduto recentemente con assemblee pubbliche organizzate dal Comune in luoghi a numeri chiuso e scomodi da raggiungere, noi cerchiamo il confronto, non evitiamo il confronto”.

Gli incontri di “Genova futura” da gennaio ad aprile vedranno la partecipazione di esperti e la raccolta di una serie di idee che, come una sorta di position paper saranno la base della conferenza programmatica vera e propria ad aprile.

“Il 2024 sarà l’anno delle elezioni europee e anche per questo il fil rouge del percorso sarà il Pnrr – continua l’esponente Pd – ma vogliamo arrivare al 2027, anno delle prossime amministrative comunali, con una conferenza programmatica ogni anno”.

I fondi europei saranno al centro dell’attenzione: “Genova vedrà l’arrivo di 7 miliardi di euro tra Pnrr e fondi governativi, bisogna vigilare e proporre affinché questi fondi trovino applicazione nella costruzione di progetti di equità e inclusione”.

Secondo l’europarlamentare Brando Benifei: “Le sfide che abbiamo di fronte rispetto a transizione ecologica, digitale, sociali sono enormi e c’è invece il rischio dello spreco del Pnrr, serve quindi una nostra proposta chiara, alternativa a un lento declino”.

Tra gli argomenti dei singoli incontro non si trova la questione femminile. “Una scelta voluta – dice la portavoce di Donne Democratiche Sofia Di Patrizi – perché è l’ora di smettere di trattare il tema delle donne all’interno di recinti, bisogna affrontare tutte le questioni, in modo trasversale, tenendo presente la lente della questione femminile”.

Tra gli argomenti della conferenza programmatica largo spazio a un’altra questione, quella generazionale: “Oggi Comune di Genova e Regione Liguria non stanno investendo abbastanza nei giovani – dice Pietro Sapori dei Giovani Democratici – quello che vogliono, e lo dicono, è trasformare la Liguria nella “Florida italiana”, un paradiso per pensionati, noi chiediamo più opportunità di formazione e di lavoro, a partire dal sostegno reale alla creazione di start-up”.

Si parte l’11 gennaio con l’incontro “Genova Sostenibile”: si parlerà di trasporti, urbanistica, ciclo dei rifiuti e politiche green.