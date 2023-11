Genova. “Da quanti anni sono a Genova? Da prima che nascesse lei. Sono arrivato qui nel 1968 per studiare, ormai mi sento italiano”. Karim Hamarneh è il presidente dell’associazione culturale Liguria-Palestina. C’era anche lui in piazza stamattina al presidio di protesta organizzato dal Calp ai varchi del porto per dire basta ai traffici di armi verso il Medio Oriente e in sostegno del popolo palestinese.

“Per noi è logico e ovvio bloccare gli armamenti, stiamo subendo bombardamenti e massacri sulla popolazione inerme, bisogna fare qualcosa almeno perché cessi il fuoco – racconta Hamarneh -. Io non ho nessuno a Gaza, sono originario della Cisgiordania, di Beth-Jala vicino a Betlemme: lì ho ancora rapporti con amici e parenti. Siamo stati espropriati, cancellati, buttati fuori da lì”. I suoi genitori erano profughi della prima guerra, quella del 1948. “E oggigiorno non abbiamo ancora la possibilità di vivere una pace giusta che dia dignità e autodeterminazione al popolo palestinese. Tutti gli accordi di pace sottoscritti dai nostri capi, compresi gli accordi di Oslo, non hanno avuto successo perché il governo israeliano non ha interesse per una pace giusta con due popoli e due stati”.

Però Hamas si è reso responsabile di un’aggressione ed è ritenuto un’organizzazione terroristica. “Hamas fa parte della resistenza palestinese, questo è ovvio – risponde Hamarneh -. Io sono addirittura cristiano, lontanissimo dal punto di vista ideologico. Non a caso la loro nascita è stata incoraggiata dai servizi segreti israeliani, non lo dico io. Sono stati messi su per indebolire e dividere la dirigenza palestinese di Arafat e del suo gruppo, e da una parte ci sono riusciti molto bene. Chiaramente loro hanno vinto le elezioni a Gaza, hanno strutture e aiuti dal punto di vista politico. Ma è colpa di Israele che non vuole risolvere il problema. Finché è così si rafforzano l’estremismo e la radicalizzazione. Poi abbiamo anche la regione islamica che è molto politica che può fomentare le persone”.

Poi propone un paragone: “In Italia ci sono stati i partigiani che andavano dai monarchici ai democristiani ai liberali ai comunisti, ma li accomunava la liberazione dell’Italia. La stessa cosa succede in Palestina. Ricordatevi che il popolo palestinese è il più democratico e laico di tutto il Medio Oriente. La nostra lotta, quando è nata con l’Olp, era una lotta di liberazione nazionale, né religiosa né altro“.

Dal punto di vista di Hamarneh “in Europa e in Occidente purtroppo c’è islamofobia. Giornali e giornalisti sono da una sola parte, il dibattito politica è una vergogna per noi che conosciamo il problema. Si parla di 10.800 morti, che sono pochi, ma poi ci sono 27-28mila feriti, mancano le medicine, e come minimo il 50% di loro morirà. Arriveremo a 30-40mila morti. Non è giusto né umano. Purtroppo sono pessimista, conoscendo la natura così cattiva e disumana del governo israeliano“.