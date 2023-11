Il mortaio sul Tamigi nel mirino di Crozza, il comico ligure nei panni di De Luca: “Una pacchianata”

Liguria. Il mortaio sul Tamigi, l’iniziativa londinese di Regione Liguria per promuovere il pesto alla fiera del turismo mondiale “World Travel Market” (WTM), è finita nel mirino di Maurizio Crozza. Il comico ligure, nel corso del programma televisivo “Fratelli di Crozza” in onda sulla rete televisiva Nove, ha ironizzato sulla particolare trovata pubblicitaria.

Vestendo i panni del governatore della Campania Vincenzo De Luca, durante uno dei tanti siparietti della trasmissione Crozza ha definito il mortaio gonfiabile installato a bordo di un battello “il famoso mortaio di Toti”.

“E chi non conosce i mortai suoi – ha ironizzato Crozza travestito da De Luca -. Mi dispiace solo per la dignità degli abitanti della Liguria, che saranno una decina. Chi abita in Liguria? L’hai mai vista la forma? Non è una regione, è un paraspifferi”.