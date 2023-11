Il maltempo flagella la Toscana: tre morti, ospedali allagati e strade interrotte

Genova. La forte ondata di maltempo che nelle ore scorse ha colpito soprattutto il levante della nostra regione, ha scaricato tutto il suo potenziale in Toscana dove la situazione è divenuta drammatica nel giro di poche ore, con esondazioni, allagamenti e, purtroppo alcune vittime.

È di tre morti, infatti, il bilancio provvisorio dell’alluvione che in queste ore ha messo in ginocchio il territorio toscano in diversi punti. La prima vittima è un uomo di 85 anni, deceduto nella sua abitazione di Montemurlo: l’uomo è stato ucciso dall’acqua esondata dal torrente Bagnolo che ha invaso e travolto la sua casa. Come riporta ‘La Nazione’, successivamente un altro anziano, ospite di una Rsa privata, è morto ieri sera a Rosignano. L’uomo è deceduto nel corso delle operazioni di trasferimento dei ricoverati che i vigili del fuoco stavano effettuando per l’allagamento del piano terra della struttura, situata sulla provinciale 206 al bivio di Orciano e per il pericolo che un fosso vicino all’edificio esondasse. Un’altra persona, una donna di 84 anni, morta a seguito di un malore. L’anziana si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo.

Nella notte innumerevoli le emergenze con criticità di diverso tipo. E’ esondato il torrente Bisenzio a Campi Bisenzio, a Prato, travolgendo case e strade. Nel territorio del comune intere frazioni sono rimaste allagate con migliaia di persone isolate e senza elettricità. e Problemi anche nel Pisano. A causa dell’allagamento al piano terra, secondo quanto si apprende, l‘ospedale Lotti di Pontedera sospende l’attività chirurgica e anche il servizio di dialisi. Sale operatorie e reparto dializzati sono al piano terreno invaso dall’acqua. Il maltempo sta causando danni in varie zone del Mugello, in provincia di Firenze. La Sieve, il fiume più importante della zona e che sfocia in Arno, è arrivato a filo nella zona di Sagginale. A Borgo San Lorenzo allagati il seminterrato e e il vano ascensori del locale ospedale.

L’ondata di maltempo ha scaricato in poche 159 millimetri di pioggia a Pontedera (Pisa), 110 millimetri a Collesalvetti (Livorno), 100 nel Mugello, 80 a Quarrata (Pistoia), 80 in provincia di Prato con smottamenti, alberi caduti e allagamenti diffusi di sottopassaggi e arterie stradali.

“Non avevamo mai registrato così tanta pioggia in così pochi minuti. Quello che è avvenuto stanotte in Toscana ha un nome chiaro: cambiamento climatico. Dobbiamo impegnarci tutti per contrastarlo, senza rinunciare davanti al dinsiteresse altrui”. Lo ha scritto il governatore toscano Eugenio Giani sui social, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza regionale.