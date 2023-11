Il Ligorna si prepara per la sfida con Città di Varese, Lunardon: “Squadra forte e costruita per fare un campionato di vertice”

Genova. Torna in campo il Ligorna, atteso dalla sfida di domenica a Genova contro il Città di Varese nel Girone A di Serie D.

Biancazzurri reduci dalla vittoria contro l’Albenga e dalla sconfitta in trasferta contro la Fezzanese. Lombardi attualmente noni della classe reduci dalla sconfitta contro il Chieri e dalla vittoria contro l’Alba.

Qui il commento di Mister Lunardon sull’avversaria di giornata: “Sono molto orgoglioso di come lavorano i ragazzi, che probabilmente si meriterebbero qualcosa in più. Evidentemente non basta e tutti quanti noi dobbiamo fare e dare ancora di più. Domenica affrontiamo una squadra forte e costruita per fare un campionato di vertice. Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che troveremo”.