Il Ligorna passa in vantaggio, ma la Fezzanese rimonta. Lunardon: “Dobbiamo essere più lucidi”

Genova. Sconfitta per il Ligorna in Serie D nel derby ligure contro la Fezzanese. Gli uomini di mister Lunardon trovano il vantaggio nel primo tempo, venendo poi rimontanti nella ripresa nonostante una buona prova.

Il primo a segnare è Miracoli che trafigge la porta ospite con un colpo di testa da dentro l’area, è il 40’. Nel secondo tempo, pareggia la Fezzanese con Bruccini (53’): la sua, una botta di collo esterno da fuori area che finisce alla sinistra di Atzori. Passano solo sei minuti e arriva il raddoppio per i padroni di casa; con Baudi che trova il piazzato a tu per tu con il portiere grazie a una disattenzione nella manovra biancazzurra.

“È un peccato perché siamo andati in vantaggio in una partita non facile – commenta l’allenatore del Ligorna Manuel Lunardon – Nel secondo tempo dovevamo essere più lucidi e invece abbiamo preso due cose evitabilissimi. Non riusciamo ad attaccare una serie di risultati consecutivi, un problema che ci portiamo da inizio stagione. I ragazzi hanno fatto il massimo, sono dispiaciuto per loro perché lavorano forte e bene. Dobbiamo fare tutti qualcosina in più”.

TABELLINO

FEZZANESE vs LIGORNA 2-1 (0-1)

RETI: 40′ Miracoli, 53′ Bruccini, 59′ Baudi

FEZZANESE: Angeletti, Gabelli, Del Bello (56′ Selimi, 62′ Stradini), Terminello, Santeramo, Nicolini, Banti, Bruccini, Mariotti (67′ Cantatore), Baudi (89′ Verona), Fiori (76′ Lunghi). A disp: Gaggini, Beccarelli, Scarlino, Giampieri. Mister: Rolla.

LIGORNA: Atzori, Lurani, Scannapieco, Botta (66′ Manuzzi), Bacigalupo (66′ Squarzoni), Miracoli (87′ Gomes), Di Masi, Tussellino, Rimondo, Daniello (66′ Manno), Dellepiane (87′ Cattaneo). A disp: Di Vita, Spina, Tancredi, Vultaggio. Mister: Lunardon.

ESPULSO: Gabelli dalla panchina, 91′ Lurani

ARBITRO: Panici di Aprilia