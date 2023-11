Il liceo scientifico Leonardo da Vinci si presenta: “Tradizione e innovazione”

Genova. Il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” rappresenta una scuola di consolidata tradizione nel settore della formazione umana e culturale degli studenti. L’offerta formativa del liceo è appunto fondata sulla solidità delle sue tradizioni ma è sempre aperta all’innovazione adeguandosi alle nuove esigenze sociali e culturali della società odierna

Ed è per questo che ad oggi il liceo Scientifico «LEONARDO DA VINCI» propone tre diversi indirizzi di studio

• Liceo Scientifico con nuovo ordinamento, che introduce lo studio della Fisica già nel primo biennio (nella sezione ubicata presso la succursale di Molassana si ha un potenziamento dell’italiano- 5 ore anziché 4- e un alleggerimento della lingua latina – 2 ore anziché 3)

• Liceo Scientifico con biennio STEM: 1 ora settimanale in più di FISICA con LABORATORIO di ROBOTICA

• Liceo Scientifico con sperimentazione Cambridge (IGCSE), che prevede lo studio di alcune discipline anche in lingua inglese già dalla classe prima.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

L’orario si articola su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) su 6 ore con orario 8 – 14, pertanto non sono necessari rientri e/o recuperi di ore.

Il biennio STEM ha un’ora in più curricolare di FISICA, in cui viene svolto il laboratorio di Robotica.

Il corso Cambridge IGCSE ha un’ora in più di Inglese nella classe prima e due in più nella classe seconda.

Gli obiettivi del piano dell’offerta formativa del Liceo possono essere sintetizzati come segue:

I DIVERSI PLESSI

Il Liceo scientifico consta di 3 plessi, una sede e due succursali:

• SEDE: ubicata in via ARECCO, 2, nei pressi di piazza Manin (distretto formativo 3 1, Municipio 1 Centro Est)

• succursale di LARGO GIARDINO (sempre nei pressi di piazza Manin)

• succursale di via S. ALLENDE nel quartiere di Molassana (Municipio 4 della Media Val Bisagno)*

* nella succursale di via Allende il corso prevede un potenziamento delle ore di Italiano (5 ore settimanali) ed una riduzione di quelle di Lingua e cultura latina (2 ore settimanali)