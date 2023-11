Il liceo classico Mazzini compie 90 anni, dal 22 al 25 novembre una mostra al centro civico Buranello

Genova. Sabato 16 settembre 2023 il liceo classico Giuseppe Mazzini ha compiuto novant’anni: fu istituito nel 1933 a San Pier d’Arena per ottemperare alla riforma Gentile del 1923 che perseguiva una maggior diffusione in Italia del liceo classico e anche per favorire la crescita culturale e sociale del ponente di Genova.

La prima sede del liceo classico Giuseppe Mazzini fu Villa Centurione di Piazza Monastero, dove rimase dal 1933 al 1942 per trasferirsi a Villa Doria Masnata in via Cantore e poi, definitivamente, nel 1967 nel nuovo edificio in via Reti dove si trova tuttora.

Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu aperta la succursale del liceo classico Mazzini nella Villa Doria Centurione a Pegli, mentre dal 2010 è attiva anche quella del liceo linguistico Mazzini in via Giotto a Sestri.

Nei suoi 90 anni di storia, il liceo Mazzini è stato sempre un punto di riferimento del ponente genovese (e non solo): ne sono particolare testimonianza l’affetto di moltissimi ex alunni e il loro orgoglio e spirito di appartenenza, anche a decenni di distanza. Ha rappresentato e rappresenta inoltre in una realtà eterogenea e complessa uno strumento di crescita personale e sociale.

Quest’anno, per festeggiare degnamente la ricorrenza, e per dare a tutti la possibilità di incontrare i compagni del passato, l’associazione MazziniAlumni sta offrendo con grande entusiasmo il suo contributo di collaborazione e di ricchezza umana e professionale per festeggiare i novant’anni del liceo, con tante iniziative per ricordare la vita e la cultura che hanno attraversato questi novant’anni.

Per questo novantesimo è stato organizzato a gennaio 2023 un “Concertone” che ha annoverato tantissimi artisti, tutti ex allievi, alcuni professionisti all’apice di una grande carriera altri alle prime armi e molti a livello amatoriale, tra questi Paolo Bonfanti, musicista blues, frontman dei Big Fat Mama e solista in numerosissimi album e concerti e Bruno Coli, compositore affermato in Italia e all’estero, autore di opere liriche e acclamati musical per ragazzi, come Esopo Opera Rock.

Più recentemente a Palazzo Ducale si è tenuto un evento culturale dedicato dai suoi ex alunni ad Adriano Guerrini, insegnante, poeta e letterato in occasione del centenario dalla nascita.

Il ricordo del 90esimo del liceo culmina nell’ultima settimana di novembre presso il centro civico Buranello di San Pier d’Arena in due distinti momenti: – la Mostra: “90 anni maturi – Nove decadi di storia del liceo e dei suoi studenti” da mercoledì 22 a sabato 25 novembre dalle 17 alle 19, nell’atrio e nella sala Tonda del Centro Civico, con performance di animazione da parte degli ex alunni e degli studenti del Liceo. – l’Incontro: “Dal Mazzini al mondo nuovo. Incontro degli ex alunni tra generazioni e percorsi” sabato 25 novembre 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’Auditorium del Centro Civico Buranello. La mostra racconta la storia di nove decadi del Liceo e di intere generazioni di suoi studenti con foto, libri, appunti, oggetti.

Uno Wall of fame raccoglierà l’elenco di tutti i maturi e aprirà la caccia a scoprire il proprio nome o quello degli amici tra i circa diecimila dei novant’anni di maturità. L’incontro presenterà uno spaccato dell’ampio spettro di professionalità che si aprono dopo il nostro liceo, con i differenti rivoli in cui possono articolarsi i percorsi di lavoro e di vita.

Basta scorrere i nomi dei tanti che hanno attraversato il Mazzini per conseguire il diploma: Franco Malerba e Renzo Piano, Adolfo Beria D’argentine e Bruno Orsini, Alberto Lupo, Paolo Lingua ed Edoardo Rixi sono forse tra i più noti.

Ma si possono trovare protagonisti di percorsi e storie diverse: Armando Traverso e Mariella Fenoglio personaggi televisivi, Ghebrehanna Savio e Lorenzo Gaione, giovani campioni sportivi, don Gianni Grondona e don Gianfranco Calabrese, vicari episcopali di Genova, i magistrati Enrico Zucca, Valeria Fazio, Giuliana Tondina, Enrico Ravera e Domenico Pellegrini, rappresentanti politici e istituzionali, tanti docenti di liceo e di Università, come i presidi di facoltà Michele Marsonet a Lettere e Giancarlo Torre a Medicina.

Si tratta di un elenco non esaustivo di personaggi e nomi più o meno noti con una radice profonda che li accomuna e che li ha accompagnati sino ad oggi, Sono stati invitati per l’evento del 25 novembre testimonial senior e junior impegnati in diversi percorsi, distinti in 10 tipologie, o mondi, per uno scambio intergenerazionale.

Quindi 10 “mondi nuovi” perché ogni ex mazziniano senior ha contributo poco o tanto a costruirli e “nuovi” per i giovani che vi si affacciano con la speranza di restituirli migliori: Mondo del diritto (legge, giustizia, …); Mondo umanistico (lingue, lettere, storia, …); Mondo della scienza e della tecnologia; Mondo delle attività sociali, della persona, della spiritualità; Mondo delle istituzioni (politica, amministrazione, …); Mondo della comunicazione, giornalismo, multimedialità, eventi, …; Mondo dello sport e dello spettacolo; Mondo della sanità, salute e qualità della vita; Mondo manageriale, economico e finanziario; Mondo dei beni culturali, dell’architettura, del territorio, del design. Sono previste performance letterarie e musicali e, a conclusione, un brindisi conviviale a completare l’incontro rivolto a tutti gli ex alunni. Sarà soprattutto un momento per incontrarsi e conoscere le storie degli uni e degli altri, ri-conoscersi, dopo tragitti personali diversi e lontani, partendo da quel pezzo di strada fatto insieme festeggiando i favolosi novant’anni del Liceo Mazzini, ormai ricco di storia, ma sempre pronto ad accogliere le sfide delle giovani generazioni.