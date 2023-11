Il gruppo Enel rinnova e potenzia il sistema elettrico a Genova e provincia con investimenti e fondi Pnrr

Genova. È in corso un grande intervento di potenziamento del sistema elettrico di Genova e provincia, con gli investimenti di E-Distribuzione e i fondi PNRR. Lo comunica la Società del Gruppo Enel in una nota.

“Gli interventi realizzati nel 2023 hanno già impattato circa 5.000 clienti su tutta la Città Metropolitana, per un investimento di 1 milione di euro. In totale, ad oggi, è stato eseguito il potenziamento di 30 cabine di trasformazione secondarie MT/BT (da media a bassa tensione). Questo lavoro ha comportato la sostituzione dei trasformatori interni e di altri dispositivi di cabina come, ad esempio, gli apparati di telecontrollo. Questi ultimi, in caso di guasto, intervengono automaticamente sezionando il tratto di rete oggetto del disservizio e consentono di disalimentare il numero minore di clienti”.

Inoltre, sono stati sostituiti 4,5 km di cavo aereo di bassa tensione in alcune zone dell’entroterra, in particolare a Fascia, Valbrevenna e Montoggio. La rete elettrica è stata ricostruita con cavo cordato di ultima generazione, completamente isolato e di grande efficienza e resistenza.

“E-Distribuzione è costantemente impegnata nel migliorare la qualità del servizio attraverso interventi d’innovazione tecnologica, con un’attenzione particolare all’ambiente e alla sostenibilità – afferma Enrico Bottone, Responsabile Area Operativa Regionale Piemonte e Liguria di E-Distribuzione. I lavori sulle nostre infrastrutture confermano la vicinanza dell’Azienda al territorio e la volontà di potenziare la rete per abilitare l’elettrificazione dei consumi e renderla più resiliente ed intelligente, a vantaggio di cittadini, imprese e attività commerciali”.

Sempre in ambito di potenziamento della rete elettrica, partiranno a breve anche i lavori nella riviera di Levante e, in particolare, su Sestri Levante, Chiavari e altre località turistiche. In particolare, verranno potenziate diverse cabine, con il restyling dei componenti interni, per una sempre migliore qualità del servizio.