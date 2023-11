Il Gezmataz Jazz Festival riparte dal Teatro della Tosse con tre concerti di richiamo internazionale

Genova. Come annunciato in occasione della tradizionale sessione estiva, il Gezmataz Jazz Festival celebra la sua ventesima edizione con un’inedita ripresa autunnale composta da tre concerti di richiamo internazionale nell’ambito della rassegna La Claque. L’appuntamento è per il 18 e 25 novembre alla Sala Dino Campana, rispettivamente con Musica Nuda e TUN – Torino Unlimited Noise, e il 2 dicembre alla Claque per la prima volta in Italia dell’Espen Eriksen Trio e Andy Sheppard.

Spazio artistico della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse diretto da Marina Petrillo, dal 2008 LaClaque è diventata una “casa” per la musica dal vivo tra le più interessanti in Italia, attraendo ed accogliendo organizzatori ed artisti, nazionali ed internazionali, unitamente a nuove emergenze del territorio.

“Per festeggiare il traguardo della ventesima edizione, abbiamo deciso di proporre un Gezmataz Jazz Festival tutto nuovo, in cui alla consueta programmazione estiva facesse seguito questa insolita coda tra novembre e dicembre – spiegano Bruno Vitali e Marco Tindiglia, rispettivamente presidente e direttore artistico –. Una scelta, certo, ma anche una necessità imposta dagli ormai noti tagli ai finanziamenti pubblici che abbiamo condiviso, nostro malgrado, con le altre principali realtà artistiche della città. Nonostante le difficoltà, siamo comunque orgogliosi di essere riusciti a portare a Genova un cast di altissima qualità, tanto a luglio, quando al Porto Antico abbiamo avuto musicisti del calibro di Danilo Pérez, John Patitucci, Jaques Morelenbaum e Florian Arbenz, come in questa seconda parte della rassegna, che propone la prima assoluta di Espen Eriksen nel nostro paese e due dei progetti più interessanti della scena jazz nazionale».

Protagonista della prima delle tre serate, sabato 18 novembre alle ore 21,30, il duo Musica Nuda composto dalla cantante Petra Magoni e da Ferruccio Spinetti, già contrabbassista della Piccola Orchestra Avion Travel vincitrice del Festival di Sanremo del 2000. Magoni e Spinetti hanno realizzato più di 1600 concerti in giro per il mondo, dall’Olympia di Parigi all’Hermitage di San Pietroburgo, dal Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch in Germania fino a Stati Uniti, Perù, Giappone e Dubai, ma anche alla Camera dei Deputati per intonare l’Inno di Mameli. Hanno inoltre prodotto nove dischi in studio, quattro album live e un dvd. Un connubio artistico straordinario, che è valso loro la Targa Tenco nel 2006, il premio per il miglior tour al MEI – Meeting degli Indipendenti di Faenza, Les quatre clés de Télérama, in Francia, e la targa “Quelli che cantano Fabrizio” ricevuta dal Premio Fabrizio De André per l’Album live “Girotondo De André”. Di quest’anno il loro ultimo album, “Musica Nuda 20”, che ne celebra appunto il ventennale della carriera.

La settimana successiva, sabato 25 novembre alle ore 21,30, ad esibirsi sul palco della Sala Dino Campana saranno invece i TUN – Torino Unlimited Noise, trio formato da Gianni Denitto al sax, Fabio Giachino al sintetizzatore e Mattia Barbieri alla batteria. Tra riff ipnotici e virtuosismi, ondate di energia e ricerca sonora, jazz ed elettronica, i TUN trovano ispirazione nella loro città natale, Torino, dove la spinta alla vita e alla danza si mescola alla durezza della trama industriale. Tante le collaborazioni, tra cui spiccano quelle con Richard Galliano, Silvio Orlando, Dave Liebman, Fabrizio Bosso, Zion Train, Samuel Romano, Roy Paci, Randy Brecker e Adrian Sherwood. Nel 2022 la band si è affermata a livello europeo esibendosi all’Eurovision Song Contest e in tour tra Germania, Lussemburgo, Svizzera, Albania e Kosovo, oltre ad avere inciso un brano per gli Europei di Nuoto di Roma e aver partecipato ai festival jazz dell’Aquila, Roccella e Pisa. Il brano “Sahara”, inoltre, è stato selezionato come sigla della serie di RaiPlay Sound “Ragazze con la pistola”.

Infine, sabato 2 dicembre alle ore 21,30, questa volta alla Claque, l’appuntamento più atteso, quello con l’Espen Eriksen Trio e Andy Sheppard. Forti di un repertorio accattivante e lirico, sempre melodico e spesso malinconico, il pianista Espen Eriksen, il bassista Lars Tormod Jenset e il batterista Andreas Bye hanno all’attivo sei album e tour regolari in quattro continenti fin dal 2007 ma, fino ad oggi, non si erano mai esibiti in Italia, e questo renderà davvero unica la loro data genovese. Risale al 2016 il loro sodalizio artistico con il sassofonista inglese Andy Sheppard, plurivincitore del British Jazz Award, con cui hanno firmato, nel 2018, l’album “Perfectly Unhappy”. Tra le collaborazioni di Sheppard, musicista di lungo corso attivo fin dalla fine degli anni ’70, spiccano i duetti con Gil Evans, Carla Bley, George Russell, Steve Swallow e Paolo Fresu.

Tutti i biglietti sono già disponibili su www.teatrodellatosse.it/laclaque/, per maggiori informazioni e aggiornamenti si rimanda al sito www.gezmataz.org e alla pagina Facebook ufficiale Gezmataz Festival & Workshop.

Gezmataz Jazz Festival 2023 è organizzato dall’Associazione culturale Gezmataz in collaborazione con Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse onlus, Comune di Genova, Regione Liguria e Ports of Genoa

PROGRAMMA

Sabato 18 novembre ore 21,30

Teatro della Tosse – Sala Dino Campana

Musica Nuda

biglietto early bird 20 euro, al botteghino 25 euro

Sabato 25 novembre ore 21,30

TUN – Torino Unlimited Noise

Biglietto early bird 15 euro, al botteghino 18 euro

Sabato 2 dicembre ore 21,30

Espen Eriksen Trio feat. Andy Sheppard

biglietto early bird 20 euro, al botteghino 25 euro