Il Genoa lancia un orologio da polso in edizione limitata per i 130 anni

Genova. Il Genoa ha varato un orologio da polso Eberhard & Co in edizione limitata che rende omaggio al 130° anniversario del Grifone ed è dedicato ai collezionisti tifosi della squadra.

La collaborazione è ispirata dalle tradizioni identitarie dei due marchi: da una parte il club più antico del calcio italiano, dall’altra la Maison svizzera fondata nel 1887.

L’orologio è un’edizione limitata a 130 esemplari del celebre Traversetolo di Eberhard & Co, un segnatempo a carica manuale che per l’occasione viene personalizzato con i colori simbolo dell’anniversario: il blu, il rosso e l’oro. Sul quadrante blu notte risaltano le date commemorative e il Grifone emblema della squadra in color oro, mentre il rosso viene evidenziato nella lancetta del contatore dei secondi e nei dettagli del cinturino in tessuto gommato blu.

La numerazione progressiva dell’orologio e la personalizzazione Genoa F. Club rendono ogni esemplare unico.

L’orologio è stato presentato in anteprima durante la partita di venerdì con l’Hellas Verona ed è prenotabile esclusivamente presso la Gioielleria Luigi Codevilla di Genova.