“Il gatto dei boschi”, la nuova mostra fotografica di Paolo Rossi e Nicola Rebora 

Sestri Levante. Nell’ambito dei Kid Pass Days autunnali – Avventure tra le pagine, Leggiamo al Museo (una rassegna dedicata alle famiglie per scoprire il patrimonio culturale, storico e scientifico di tutta Italia) ai quali aderisce il MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante si svolgeranno a Sestri Levante dal 10 al 12 novembre alcune iniziative, un po’ per tutti i gusti, quella che senz’altro potrà accomunare interessi diversi, sarà la mostra “Il gatto dei boschi”, che sarà inaugurata domenica 12 novembre, alle ore 17, in sala Carlo Bo al primo piano di Palazzo Fascie Rossi, in corso Colombo 50 a Sestri Levante. L’esposizione è curata da Paolo Rossi e Nicola Rebora, il cui lavoro di ricerca e osservazione sulla fauna selvatica dei nostri territori non si ferma mai. A completamento della mostra sarà infatti presentato l’omonimo libro fotografico (produzioni dal basso, Tipografia Ecologica KC di Genova, tiratura limitata), uscito a due anni di distanza dalla pubblicazione di “Felis – Gatto sarvaego”, che aveva già testimoniato l’effettiva e inequivocabile presenza del gatto selvatico in Liguria.

Nel volumetto “Il gatto dei boschi” saranno presenti fotografie inedite, scattate negli ultimi due anni, che vedono protagonisti elusivi felini, altri animali selvatici (come il lupo e la martora) e gli straordinari ambienti naturali in cui essi vivono, tra i monti dell’Appennino delle quattro province liguri, un labirinto di valli coperto da una fitta vegetazione, caratterizzato da versanti estremamente scoscesi dove il gatto selvatico sembra proprio aver trovato il suo habitat ideale.

La mostra fotografica nasce proprio dall’idea condivisa di voler valorizzare la fauna e gli ambienti di alcuni dei luoghi più suggestivi dell’entroterra ligure ed è una testimonianza del costante rapporto di collaborazione con Paolo Rossi, uno dei maggiori esperti a livello nazionale di fotografia naturalistica, che lavora con un approccio interamente fondato sul rispetto del mondo

Le fotografie che i visitatori vedranno esposte sono dunque frutto di pazienza, studio sul campo e dedizione, e sono state realizzate personalmente da Paolo Rossi e Nicola Rebora.

La mostra “Il gatto dei boschi”, che verrà inaugurata domenica 12 novembre, alle ore 17, sarà visitabile gratuitamente ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 fino al 26 novembre.

Anticipazione dell’inaugurazione di questa mostra, sempre nell’ambito dei Kid Pass Days – Avventure tra le pagine, leggiamo al Museo, sarà l’appuntamento di venerdì 10 novembre, alle 17 in Biblioteca, sempre a Palazzo Fascie, “Fantasticamente – speciale gatto”, letture a cura di Nicoletta Salamone, educatrice professionista e libraia specializzata in letteratura per l’infanzia, che coinvolgerà i piccoli partecipanti, bambini e famiglie, con la lettura e curiosità sul tema dei gatti e degli animali selvatici. Come per tutti gli appuntamenti di Fantasticamente, la partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Nel weekend dell’11 e 12 novembre anche il MuSel – Museo Archeologico e della Città, che ha ottenuto anche quest’anno l’attestato di “museo Kid friendly” proprio dal sito Kid Pass, sarà a ingresso gratuito per tutti, e sarà aperto al pomeriggio dalle 14 alle 17.

Tutte le iniziative indicate sono organizzate dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel – Museo Archeologico e della Città e il Sistema Bibliotecario Urbano.

Per ulteriori informazioni su Palazzo Fascie, sul MuSel – Museo Archeologico e della Città e sul Sistema Bibliotecario Urbano è possibile rivolgersi nelle biblioteche o contattare l’Ufficio IAT – biglietteria del Museo scrivere a iat@mediaterraneo.it o telefonando al n. 0185 478530. Per essere aggiornati sul calendario degli appuntamenti è possibile anche seguire le pagine social di Palazzo Fascie Rossi su Facebook e Instagram o richiedere l’iscrizione alla newsletter.

Per approfondimenti e dettagli sui Kid Pass Days: https://www.kidpassdays.it/

Per maggiori informazioni sugli eventi in programma www.sestri-levante.net