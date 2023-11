Il CDM Futsal centra la quarta vittoria consecutiva: battuto anche Modena Cavezzo

Campo Ligure. La CDM Futsal scende in campo contro il Modena Cavezzo per provare a confermare il tanto, anzi tantissimo di buono messo in mostra nelle ultime settimane. Mister De Jesus parte con Siqueira fra i pali, Foti, Ortisi, Boaventura e Saponara ed è proprio quest’ultimo a portare il primo brivido alla porta di Vezzani con un sinistro velenoso che fa la barba al palo. La risposta del Modena arriva immediatamente ed è subito vincente: Amarante batte un corner, deviazione di un difensore ligure con la palla che finisce sui piedi di Jezin, tutto solo al centro. Il suo tiro non lascia scampo a Siqueira e dopo meno di due minuti il Modena è in vantaggio.

Al 3’ la CDM ci prova con un perfetto schema su punizione: Foti finta il tiro e lascia a Boaventura che allarga su Ortisi, mancino di prima intenzione ma Vezzani fa buona guardia e sventa. E’ solo la prova generale del goal del pareggio che arriva sull’asse Fabinho-Foti: il pivot genovese apparecchia per il numero 3, che sottomisura non sbaglia e riporta la sfida in parità.

Al 4’ è ancora Foti a testare i riflessi di Vezzani, con una gran botta dalla distanza che costringe l’estremo difensore modenese a metterci la manona. A mettere la freccia per la CDM è Fabinho che sfrutta al meglio un assist al bacio di Da Silva. L’ex Asti lavora un ottimo pallone sulla destra e lo serve al centro, Fabinho ha il tempo di prendere la mira e mandare la palla in fondo al sacco. La CDM continua a premere e, con Saponara, sfiora il goal al termine di una bella discesa lungo la fascia. Il suo tiro a incrociare però si spegne sul fondo per una questione di pochi centimetri.

Il Modena però torna a far male ancora con Jezin, abile e lesto a girare alle spalle di Siqueira una palla messagli a disposizione dalla suolata di Dudu Costa. Dopo poco meno di 5’ la sfida è sul 2-2. La CDM torna a farsi vedere dalle parti di Vezzani con la bomba di Boaventura su calcio di punizione. Il portiere del Modena però si salva in qualche modo, alzando la palla sopra la traversa con un intervento d’istinto. Le occasioni arrivano con buona frequenza e così tocca a Fabinho provare la via del goal al 16’ con un gran destro sul quale però Vezzani è provvidenziale con un intervento a mano aperta.

Ancora decisivo l’estremo difensore gialloblù un minuto dopo, stavolta su Boaventura che scaglia il suo mancino dal limite dell’area ma trova ancora prontissimo Vezzani alla deviazione che tiene in equilibrio la sfida. Gli ultimi secondi del primo tempo sono tutti di marca ligure, con le conclusioni di Da Silva e Foti che però non bucano la difesa dei padroni di casa e quindi si va al riposo sul punteggio di 2-2.

Nella ripresa, la CDM ci prova subito prima con la girata mancina di Ortisi su assist di Fabinho ma il capitano chiude troppo il compasso e trova solo il fondo, poi con il tiro di Boaventura, servito anche questo caso da Fabinho. Il pivot numero 8 allora prova a mettersi in proprio, sull’angolo di Ortisi, ma la sua botta al volo viene respinta da Vezzani, di nuovo protagonista dopo appena un minuto di gioco. Al 3’ a sbarrare la strada verso il goal alla formazione ligure è invece il Legno, con il tiro di Foti che scheggia il montante alla destra di Vezzani e finisce sul fondo.

Alla fine, però, la CDM trova lo spiraglio vincente: punizione di Ortisi che tocca per Boaventura, staffilata secca sulla quale Vezzani non riesce a trattenere e allora Saponara si fa trovare prontissimo a girare in porta il pallone del nuovo vantaggio. E’ il momento migliore per la formazione ligure ma a tenere in partita i suoi è sempre Vezzani che si supera in due occasioni: prima sulla conclusione di Ortisi, servito su punizione da Boaventura, poi sull’azione seguente con Saponara, che gli si presenta tutto solo a meno di un metro. In entrambe le occasioni però il portiere di casa è impeccabile e abbassa la saracinesca.

Al 6’ il Modena ha l’occasione per tornare in parità, ma sul tiro-cross di El Madi è Siqueira ad arrivare per primo sul pallone, anticipando Dudu Costa appostato a due passi dal palo e pronto al tap-in vincente. Sul ribaltamento di fronte, poi, è Gargantini a cercar fortuna con una gran botta dalla sinistra, Vezzani in due tempi fa sua la sfera anticipando anche Fabinho. Poco dopo è di nuovo il palo a dir eno ai ragazzi di mister De Jesus: Ortisi ruba palla sulla rimessa laterale avversaria e s’invola in contropiede, serve Boaventura che calcia ma, con Vezzani fuori causa, la palla sbatte sul palo e torna in campo senza che nessuno riesca a ribadire in rete. Il goal però arriva comunque, qualche istante più tardi, ancora in contropiede con Foti che sradica il pallone a un avversario, apre per Saponara che chiude il triangolo. Il tiro di Foti è preciso e vale il 4-2.

Nei minuti finali il Modena Cavezzo ci prova anche col portiere di movimento ma l’unico risultato è un tiro di El Madi che Siqueira anestetizza con una parata sicura di piede. La CDM Futsal centra così la sua quarta vittoria consecutiva e conferma il suo ottimo momento, restando agganciata alle primissime posizioni.

TABELLINO

MODENA CAVEZZO: El Madi, Amarante, Dudu Costa, Jezin, Vezzani, Cuomo, Caio, Vlasi, Aieta, Matarese, Corradetti, Cellurale. All. Sapinho.

CDM FUTSAL: Siqueira, Foti, Ortisi, Gargantini, Fabinho, Da Silva, Lombardo, Avellano, Rossini, Saponara, Boaventura, Parodi. All. De Jesus.

ARBITRI: Nappo di Ercolano e Schettino di Castellammare di Stabia – CRONO: Cortese di Bologna.

RETI: 1.58 Melo, 3.12 Foti, 4.07 Fabinho, 4.55 Melo, 24.03 Saponara, 32.40 Foti.

NOTE: Ammoniti 2.37 Saponara, 8.21 Dudu Costa.