“Il Barbiere di Siviglia” visita le periferie genovesi e diventa “di quartiere”

Geova Il 10 e il 17 novembre alle 21 una musica nuova anima le serate genovesi nelle strade di periferia. Grazie all’arrangiamento in atto unico di Alessandro Alexovits, infatti, il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini visita i quartieri di Pegli, Cornigliano, Molassana e Bolzaneto, portando al pubblico la favola di un’opera immortale.

La versione di questa iniziativa, adattata in un solo atto, rende l’opera accessibile a tutti e sarà messa in scena dall’associazione “Il Concento” e dal coro “Selva Armonica”. Titolo? “Il Barbiere di quartiere”.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti e si può prenotare al numero 3278892549, telefonando e attraverso l’applicazione Whatsapp. I dialoghi ad hoc sono stati realizzati da Carlo Bavastro. La squadra che invece vestirà i panni dei personaggi, che si muovono in una caotica e vitale Siviglia, è composta da Lorenza Cevasco (Rosina), Isaias Flores Lugo (Conte d’Almaviva), Riccardo Montemezzi (Figaro), Tiziano Tassi (Bartolo), Matteo Armanino (Basilio) e Marta Barusso (Berta).

Il direttore è Luca Franco Ferrari mentre regia, scene e costumi sono curate da Amedeo Schipani. A dare voce e musica alla pièce sono invece il coro di “Selva Armonica” e l’orchestra de “Il Concento”, l’associazione che ha vinto il bando per questo spettacolo inclusivo e gratuito finanziato grazie al contributo del Comune di Genova per la promozione dello spettacolo nelle periferie.

L’obiettivo è costruire un ponte, grazie al potere di questa commedia in musica, tra il mondo della cultura e dell’arte e i luoghi della Superba, che offrono realtà e spazi da valorizzare e promuovere e spesso poco conosciuti. Ad esempio la rappresentazione del 7 novembre alle ore 21 si è svolta nel quartiere di Cornigliano e precisamente a Villa Durazzo Bombrini, villa-gioiello di epoca napoleonica a lungo penalizzata da un’infelice “convivenza” accanto allo stabilimento dell’Ilva. L’appuntamento si ripeterà ancora, sempre alle 21, il 10 novembre all’Auditorium Molassana dell’omonimo quartiere e il 17 Novembre al teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto.

Ponte tra diverse realtà, ma anche tra diverse generazioni: la musica, infatti, si rivolge ai giovani il 14 Novembre, quando invece il sipario si aprirà alle 10 sempre al teatro Govi di Bolzaneto per una matinée interamente rivolta a ragazzi e ragazze delle scuole. Non solo: gli studenti potranno anche “far parte” della scena grazie a un laboratorio di scenografia che vedrà impegnati alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo Teglia e lo scenografo Amedeo Schipani, il 13 Novembre. Considerata una delle opere più amate di Gioacchino Rossini, “Il Barbiere” ci trasporta in una caotica e vivace Siviglia, cittadina spagnola dove si svolge il dramma di due giovani innamorati, Rosina e il Conte di Almaviva, che non riescono a coronare il loro amore a causa delle macchinazioni di Don Bartolo.

Libretto tra i più famosi della Storia della musica, fu interpretato anche da divinità della lirica come Maria Callas, che si è esibita in una performance unica e memorabile di “Una voce poco fa”. Non mancate a questo appuntamento tra la musica di uno dei grandi Maestri della lirica italiana e la vita vivace e sorprendente delle periferie della Superba.