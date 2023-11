Il 5 dicembre sciopero del personale sanitario, garantiti i servizi di emergenza e pronto soccorso

Genova. La Asl3 informa circa i prossimi scioperi del personale sanitario previsti per martedì 5 dicembre:

· Sciopero nazionale del personale appartenente alla Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSN, ivi compresi IRCCS, IZS ed Arpa, dipendenti delle Aziende ed Enti del SSN, compresi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 L. 146/90, quelli delle strutture anche di carattere privato e/o religioso accreditate con il SSN, medici specializzandi assunti ai sensi dell’art. 1 comma 547 L. 145/18, per l’intera giornata (24 ore) del 5 dicembre 2023, indetto dalle SS. ANAAO ASSOMED E CIMO FESMED.

· Sciopero nazionale degli Infermieri e tutto il personale sanitario non medico afferenti alle qualifiche del Comparto della Sanità operanti nelle Asl, nelle Aziende Ospedaliere e negli Enti della sanità pubblica, per l’intera giornata del 5 dicembre 2023 (per i servizi organizzati n turni l’astensione sarà dal primo turno a fine dell’ultimo turno del giorno 5.12.2023) , indetto dalla O.S. NURSING UP, a cui ha aderito la O.S. C.O.I.N.A.

L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.

In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.