I nuovi poveri di Genova: uno su quattro ha un lavoro che non basta. Caritas: “Emergenza sociale”

Genova. In occasione della pubblicazione del Rapporto 2023 su povertà ed esclusione sociale di Caritas Italiana, la Caritas Diocesana di Genova ha diffuso alcuni dati e analisi relativi alla situazione di povertà a Genova. Un contesto in continuo mutamento e che oggi vede sulla soglia della povertà anche situazioni un tempo considerate al sicuro.

Il dato più significativo del report, infatti, riguarda il lavoro povero. Secondo quanto riportato dalla Caritas, su 4.891 persone ascoltate dai Centri di Ascolto della Diocesi di Genova nel 2022, 1.222 sono lavoratori poveri, vale a dire persone che hanno un lavoro a tempo indeterminato ma il cui reddito non è sufficiente a far fronte alle spese di una famiglia. Uno su quattro.

In particolare, la spesa per la conduzione della casa – affitto, amministrazione, utenze – consuma oltre il 50% delle entrate del nucleo. Secondo l’analisi del report, la marcata incidenza del lavoro povero è legata a diversi fattori: “La discussione sui media sembra ruotare prevalentemente attorno all’opportunità di prevedere o meno un salario minimo – si legge nel report – come se fosse l’elemento risolutivo, ma, a ben vedere, il lavoro povero appare come un poliedro costituito da innumerevoli sfaccettature che hanno le loro radici nel macro sistema del lavoro”.

Secondo i dati raccolti dal report la debolezza contrattuale è la dimensione che maggiore determina questa “povertà lavorativa”. Il mancato rinnovo dei contratti, soprattutto in alcuni settori come la grande distribuzione organizzata, i supermercati, i servizi di cura, la cooperazione, non consente l’adeguamento del reddito al costo della vita che, peraltro, sta aumentando esponenzialmente negli ultimi anni. L’altro fattore che appare ormai fuori controllo e necessita di una ulteriore regolamentazione è la proliferazione dei contratti di lavoro nazionali firmati da sigle minoritarie.

“Altrettanto articolata è la dimensione della trasformazione del mondo del lavoro – prosegue il report – Secondo gli stakeholders, si registra una diminuzione delle ore di lavoro lavorate, fenomeno a cui hanno contribuito le esternalizzazioni in appalto, soprattutto delle società multiservizi, che hanno spezzettato in tante mansioni le professionalità di una volta, riconducibili a specifiche posizioni lavorative. Altro elemento che genera lavoro povero è la proliferazione di contratti di lavoro precari ed elastici“.

Il peso delle famiglie assistite sul totale delle famiglie residenti in Italia è pari all’1% Tale valore nazionale appare più elevato in alcune regioni, ad esempio in Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Sardegna; tra loro, il caso più particolare risulta quello della Liguria, che raggiunge un’incidenza del 4,2% a causa del grande afflusso di stranieri in transito verso la Francia, concentrato in modo particolare nella diocesi di Ventimiglia-San Remo (dove nel 2022 sono state superate le 15mila presenze). Se si escludesse tale componente la percentuale sarebbe più che dimezzata.

A fianco a questi dati, ci sono quello legati alla povertà culturale: quasi la metà delle persone che accedono ai Centri di Ascolto ha la licenza media inferiore. Su 1.465 persone passate dai Centri d’Ascolto, di cui è stato possibile rilevare il grado di istruzione, il 42,5% ha una licenza media inferiore, il 16,9% nessun titolo, il 14,8% una licenza media superiore, il 12,6% una licenza elementare, il 7,8 un diploma professionale, il 4% una laurea e 1,5% risulta essere analfabeta. Come a livello nazionale, anche a Genova si registra quindi una forte correlazione tra povertà e livelli di istruzione bassi o molto bassi.

Ma non solo: nel corso del 2022 i Centri d’Ascolto della Diocesi hanno erogato aiuti economici per un ammontare complessivo di € 1.022.281. Il 62,6% è stato destinato alle spese dell’abitare, per lo più per il pagamento di utenze domestiche e affitti. In questo quadro, anche a Genova come nel panorama nazionale si registra un peso crescente dell’inflazione, che determina effetti più marcati sulle famiglie meno abbienti.

“I dati e le analisi diffusi dalla Caritas Diocesana di Genova confermano la presenza di un’importante emergenza sociale a Genova – commentano dalla Caritas – Lavoro povero, povertà educativa e povertà energetica sono i tre principali fattori che contribuiscono a determinare la condizione di povertà di molte persone nella nostra città. In questa situazione, è fondamentale che la comunità cristiana e la società civile si impegnino per promuovere la giustizia sociale e la dignità di ogni persona, a partire dai più poveri”.

“Domenica 19 novembre si celebra la VII Giornata Mondiale dei Poveri, indetta nel 2017 da papa Francesco – si legge nel comunicato stampa della Caritas Genova che accompagna il report – La Diocesi di Genova ha preparato materiali e risorse, disponibili sul sito www.caritasgenova.it, per vivere questa Giornata come occasione di crescita comunitaria e personale”