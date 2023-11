Guerin Subbuteo, dominio Rebels Genova tra i Pulcini: trionfa Alberto Capoferri

Liguria. Nel weekend del 25 e 26 novembre 2023, a Cremona, si è disputata la terza tappa del Guerin Subbuteo 2023, ultimo appuntamento stagionale per questa disciplina sportiva (nel weekend del 2 e 3 dicembre si disputerà, invece, l’ultima tappa per il Subbuteo Tradizionale in quel di Reggio Emilia).

L’evento è stato organizzato dalla squadra locale del Subbuteo Club Stradivari, sotto l’egida della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) e del Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

Parallelamente, a Siracusa, si è giocata la Coppa Sicilia a squadre, mentre in Liguria si è disputato un torneo regionale di Calcio da Tavolo valido per le qualificazioni al prossimo Trofeo delle Regioni.

Terza tappa Guerin Subbuteo 2023: trionfo della Stella Artois Milano

12 compagini e ben 74 atleti provenienti da tutta Italia si sono dati appuntamento, in quel di Cremona, per la terza ed ultima tappa del Guerin Subbuteo 2023. La vittoria finale, nella competizione a squadre, è andata alla Stella Artois Milano, che in finale ha avuto la meglio sul Club Subbuteo Firenze con il risultato di 2 a 0. Podio, invece, per il Serenissma Mestre per il Pinco Devils Table Soccer di Godega Sant’Urbano (TV), eliminati in semifinale, mentre nel tabellone Cadetti il successo è stato ottenuto dai Subbuteisti Modena, che in finale hanno battuto il Torino 2009 per 3 a 1.

La compagine menghina, per altro, ha avuto modo di festeggiare anche in occasione delle competizioni individuali, grazie ai successi di Mario Corradi, nel tabellone Open, e di Angelo Bisio (entrambi appartenenti, per l’appunto, alla Stella Artois Milano), nel torneo Juniores. Nel tabellone principale, Corradi supera in finale Williamo Dotto (F.lli Bari Reggio Emilia), mentre le piazze d’onore vengono conquistate da Francesco Torano (Leonessa Brescia) ed Enrico Giannarelli (Subbuteo Club Sombrero, squadra di San Miniato, in provincia di Pisa) ed il tabellone Cadetti viene vinto dal suo compagno di squadra, Ruggero Torboli, che in finale ha battuto Luigi Romano (Trento).

Nella competizione Juniores, invece, il giovane Bisio supera, nella sfida decisiva, Federico Da Re (Pinco Devils Table Soccer), con il risultato di 4 a 1.

Nella categoria Pulcini, infine, dominio dei Rebels Genova, con Alberto Capoferri che si aggiudica la vittoria superando il proprio compagno di squadra, Davide Balito, dopo i tiri piazzati, visto che la sfida si era conclusa in perfetta parità ed a reti bianche.

Carlo Alessi vince il torneo regionale della Liguria

In questo weekend si è anche disputato un Torneo Regionale di Calcio da Tavolo in Liguria, valido per le qualificazioni al prossimo Trofeo delle Regioni 2023. La vittoria è stata conquistata da Carlo Alessi (Master Sanremo), che si è piazzato davanti al suo compagno di squadra, Stefano Bacchin, e a Pasqaule Sepe (Subbuteo Vomero) ed Enrico Frisone (SC Ligures), giunti in terza posizione a pari punti.