Guarisce da un tumore e inizia ad allenarsi, ora rappresenta l’Italia alla maratona di New York

New York/Pietra Ligure. Ha iniziato ad allenarsi e a correre dopo aver vinto la propria battaglia contro il linfoma e ora il pietrese Maurizio Romeo si sta preparando per partecipare alle sua nona maratona. Una delle più conosciute e importanti al mondo: la Maratona di New York.

La prima risale al 2016, a 10 anni dalla guarigione dal tumore, quando Romeo ha corso a Roma. Tutto è nato con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca contro il cancro con l’aiuto dell’Associazione Giacomo Sintini. E da quel momento il runner savonese ne ha fatta di strada, arrivando oggi nella Grande Mela.

E da New York ci racconta la sua esperienza come portacolori dell’Italia. “Il giorno prima della maratona è forse il più difficile da gestire, perché sei diviso fra la voglia di girare la città e l’idea di riposarsi in vista della fatica prevista per il giorno dopo – racconta nel suo diario per i nostri lettori -. Quest’anno ho comunque deciso di usare una gara come allenamento sciogligambe finale, ovvero la Dash Abbot to the Finish Lane, una 5 chilometri che ha il suo arrivo proprio sulla linea del traguardo che ognuno di noi maratoneti vuole attraversare domani”.

La giornata inizia con una sveglia alle 6.20, appuntamenti alle 7.20 nella hall dell’hotel per andare tutti insieme in partenza con il gruppo Born2run. “In questo tragitto conosco Sauro e Irene, e poi Ilaria che ha accompagnato il fidanzato che correrà domani e non voleva perdere l’occasione di correre a New York”.

Il via è previsto poco prima delle 9 sotto il Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite, tanto importante in questo particolare momento storico. I chilometri scorrono leggeri chiacchierando con Ilaria, che si emoziona quando vede il fidanzato che sulla strada fa il tifo per lei, ricambierà domani. Poche centinaia di metri e si entra in Central Park e così tornano alla memoria le emozioni vissute esattamente 5 anni prima, il 4 novembre 2018, giorno della mia prima Maratona di New York. Tiro fuori il tricolore negli ultimi 600 metri e con Ilaria lo sventoliamo, attirando il tifo di italiani e simpatizzanti. Rivivere quel finale ha risvegliato ancora di più in me la voglia di affrontare la gara di domani”.

Domani c’è La Gara che li aspetta. Una maratona da vivere, #unpassoallavolta.