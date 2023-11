Grazie all’inchiesta genovese Booking paga al fisco italiano 94 milioni di euro: indagine verso l’archiviazione

Genova. La società Booking con sede in Olanda ha definito, attraverso una procedura di adesione con l’Agenzia delle Entrate, che prevede il pagamento al Fisco di 94 milioni di euro, un contenzioso tributario per mancata presentazione della dichiarazioni ai fini Iva per gli anni che vanno dal 2013 sino al 2021. L’inchiesta era stata aperta dalla procura di Genova che aveva indagato due ex manager dell’azienda di intermediazione per evasione fiscale.

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, era partita dagli accertamenti della guardia di finanza su alcuni bed and breakfast del Tigullio che aveva portato all’inchiesta penale per omessa presentazione della dichiarazione Iva.

Nel mirino degli inquirenti il cosiddetto “reverse charge”: in pratica quando su Booking viene prenotato da un utente un letto in una struttura in possesso di partita Iva come un albergo o un agriturismo l’imposta sul valore aggiunto viene pagata direttamente dalla struttura. Quando invece a offrire la stanza è un privato, secondo la legge italiana deve essere la stessa Booking a comportarsi come sostituto d’imposta (da qui il reverse charge) e a girare il denaro dovuto nelle casse dello Stato. Cosa che per la Procura non è mai avvenuta dal 2013 al 2019.

Oltre al pagamento all’erario dei mancati versamenti per gli anni incriminati, dal 2022 la società aveva cambiato registro e lo scorso anno aveva versato all’erario 19 milioni di euro adottando – si legge in una nota della Procura “un modello organizzativo conforme all’impostazione del Fisco Italiano, in ragione del quale se il cliente albergatore non fornisce partita Iva o se fornisce alla Società un numero di partita Iva non valido per l’UE, Booking applicherà l’IVA al 22% sulla fattura e provvederà a compilare la dichiarazione Iva ed al relativo pagamento dell’imposta in Italia su tutte le transazioni con privati non titolari di partita Iva”.

L’indagine della Procura di Genova si era sviluppata anche grazie alla documentazione fornita dalla l’Autorità Giudiziaria Olandese, a seguito di una riunione di coordinamento svoltasi nell’ottobre 2022 presso la sede di Eurojust, nel corso della quale si era avuta conferma del ruolo fondamentale di Eurojust nel facilitare la cooperazione ed il mutuo riconoscimento delle decisioni tra le autorità giudiziarie dei vari Paesi.

“Il pagamento delle somme accertate come evase ha consentito a booking di evitare un sequestro preventivo in sede penale” ricorda in una nota il procuratore Nicola Piacente. E l’indagine ora va verso l’archiviazione.