Grave infortunio sul lavoro a Ponte Parodi: operaio di 25 anni trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Grave incidente sul lavoro intorno alle 14 di oggi a Ponte Parodi dove un operaio di 25 anni è stato colpito all’addome da un jersey durante alcune manovre di scarico.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la capitaneria di Porto e gli ispettori dell’Asl 3 che si occupano del rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Spetterà a questi ultimi ricostruire con esattezza accaduto.

L’operaio è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Nella zona sono in corso i lavori per la collocazione del Luna Park per il periodo natalizio, trasloco dovuto all’impossibilità dell’utilizzo di piazzale Kennedy per il lavori del Waterfront. Secondo quanto appreso il lavoratore, impiegato in una ditta che lì ha una concessione, sarebbe stato colpito dagli operai che stavano liberando l’area per far posto alle giostre.