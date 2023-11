Grave incidente stradale in via Pra’, auto finisce incastrata nella ringhiera

Genova. Via Pra’ è stata chiusa al traffico a causa di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di questa mattina che avrebbe coinvolto diversi mezzi.

Poco dopo le 13.30 strada è stata riaperta in direzione ponente, mentre in direzione levante il traffico viene deviato su via Sapello

Al momento non è chiara la dinamica e quante persone sono rimaste coinvolte.

Dalle prime immagini si evince di uno scontro molto forte tra vetture e parte della ringhiera tra le due carreggiate. Sul posto sono giunte almeno tre ambulanze attivate in codice rosso.

Notizia in aggiornamento