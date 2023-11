Gold Allieve zona tecnica 1: PGS Auxilium Genova reduce dall’esperienza nel weekend

Genova. Venerdì 3 novembre al PalaUnimec di Arcore si è svolta la zona tecnica 1 del campionato individuale gold allieve A1-A3.

Per le 16 ginnaste A1 iscritte alla gara è previsto l’esercizio al corpo libero e alla fune, solo il 50% si qualifica per l’esercizio alla palla.

Ad aprire la gara è stata proprio la giovane ginnasta della PGS Auxilium, Serena Merello (classe 2014), che nonostante la sua inesperienza dimostra carattere e personalità in pedana, mettendo in luce le sue qualità fisiche ed espressive. Purtroppo per pochissimi decimi non entra in finale tra le prime 8 ginnaste e conclude al 10°posto.

La sua coetanea Matilde Gallo, campionessa regionale, si fa prendere dall’emozione nell’esercizio alla fune commettendo alcune imprecisioni non riuscendo a dimostrare le sue grandi potenzialità; si classifica cosi al 14° posto. Per entrambe le ginnaste questa è stata la prima esperienza fuori regione e ha rappresentato un’ottima opportunità di crescita.

Per la categoria A3 la pgs Auxilium presenta tre talentuosissime ginnaste: Giada Bardales, Maia Monterossi e Adele Parodi.

La loro competizione non era affatto semplice in quanto richiedeva pochissimo margine di errore nei primi due esercizi (corpo libero e nastro) per potersi qualificare al terzo esercizio, la fune e alla finale alle clavette (solo le prime 8).

Giada, reduce da un infortunio che l’ha costretta a stare fuori allenamento per piu di un mese, non era al massimo della sua forma fisica; a causa di un piccolo ma “costoso” errore al corpo libero e un nodo involontario creatosi al nastro non è riuscita a rientrare nelle prime 9 per poter recuperare con l’esercizio alla fune. Si classifica cosi 18 esima.

Maia, ginnasta con grandi doti fisiche, migliora notevolmente le sue prestazioni rispetto alle prove regionali dimostrando il grande lavoro svolto in questi mesi. Ottiene infatti un buon punteggio al nastro che le permette di entrare in pedana anche con la fune. Per lei è un nono posto in classifica.

Infine la campionessa regionale Adele non ha deluso le aspettative: si fa notare immediatamente dalla giuria al corpo libero ottenendo il punteggio più alto della gara; segue il suo esercizio più ostico, il nastro, anche se ,nonostante qualche piccola imprecisione sugli elementi di lancio, riesce a ben figurare e a concludere l’esecuzione grintosa ed espressiva.

Una gara in crescita per lei in quanto porta a termine splendidamente anche fune e clavette.

Per pochi decimi rimane ai piedi del podio centrando comunque a pieno l’obiettivo: conquistare il pass per il Campionato Italiano.