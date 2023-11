Goethe-Institut a rischio chiusura entro gennaio: petizione per salvarlo, interviene anche il Comune

Genova. Una petizione online per salvare il Goethe Institut di Genova dalla chiusura: è stata pubblicata pochi giorni fa su Change.org e conta già 500 firme. Lanciata da Chiara Cozzani e promossa dalle Associazioni e gli Istituti Culturali Italo Tedeschi della Liguria, è rivolta al presidente, al direttore e al segretario Generale Goethe Institut, oltre che al ministro degli Esteri tedesco.

“Desta rammarico e preoccupazione la recente decisione della direzione centrale del Goethe Institut di “razionalizzare” la rete organizzativa a livello globale, prevedendo tra l’altro la chiusura di vari Istituti Goethe in Italia e in Francia – si legge nella petizione – Tali provvedimenti riguardano in Italia le sedi di Torino, Genova, Napoli e Trieste. Particolarmente colpiti risultano il Sud Italia e il Nord-Ovest”.

“La chiusura di sedi storiche quali quella di Genova non mancherà di avere riflessi negativi sulla diffusione della lingua tedesca – prosegue Cozzani – Si pensi alle attività di aggiornamento dei docenti, ai progetti che coinvolgono le scuole, e sul dialogo culturale, a cui verranno a mancare presidi qualificati, propulsori di iniziative e di manifestazioni di alto livello, sviluppate con la professionalità che ha sempre caratterizzato gli operatori degli Istituti Goethe e che hanno contribuito decisamente alla diffusione di un’immagine aggiornata e puntuale della realtà tedesca, con lo sguardo rivolto sempre alla dimensione sovranazionale europea”.

La decisione di chiudere alcune sedi del Goethe Institut e di “razionalizzare” le altre era arrivata a settembre: l’aumento dei costi e la diminuzione delle iscrizioni ha spinto la direzione generale a prendere una serie di provvedimenti, tra cui appunto la chiusura delle sedi di Torino e di Genova, in via Assarotti, che dovrebbero chiudere entro il 31 gennaio 2024. Napoli verrà invece ridimensionata, mentre resteranno regolari Milano e Palermo.

Del caso Genova si è parlato anche in consiglio comunale, attraverso un’interrogazione della consigliera Donatella Alfonso cui ha risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi: “Condivido la preoccupazione in merito alla vicenda, perché la presenza del Goethe Institut è assolutamente significativa e prestigiosa per la nostra città. Sappiamo, e ne abbiamo dato atto, che è stata una scelta del governo federale tedesco che ha in animo di privilegiare una politica di espansione nell’est Europa e non nei paesi latini. Ne abbiamo parlato in giunta e condividiamo queste preoccupazioni. Abbiamo avviato delle relazioni con la direzione dell’Istituto per capire cosa può essere fatto in termini di sedi o di canoni e per capire se mediante un intervento fattivo questa decisione può essere rimeditata come apprendo essere successo a Torino”.

Piciocchi ha assicurato l’impegno del Comune a mantenere aperto l’istituto: “Genova è una città caratterizzata da una significativa presenza di persone di lingua tedesca e c’è una grande tradizione legata anche alla scuola di lingua germanica che ha appena acquistato la nuova sede in via Maragliano, testimonianza di una tradizione che tende a consolidarsi – ha concluso – Ci appare ragionevole che la nostra scelta, per il Goethe, sia quella di cercare, nei limiti del possibile e delle nostre scelte, sia quella di contrastarne la chiusura”.