Giornata mondiale del diabete, martedì 14 la fontana di piazza De Ferrari si tingerà di azzurro

Genova. Domani, in occasione della Giornata mondiale del diabete, la fontana di piazza De Ferrari si tingerà di azzurro per richiamare l’attenzione del pubblico su questa patologia. L’evento, che è patrocinato dal Comune di Genova, è stato organizzato dal Distretto Lions 108iA2 e dall’Associazione Lions per il diabete che domani sarà in piazza per compiere un’importante opera di divulgazione e consapevolezza.

La Giornata mondiale del diabete, che ricade il 14 novembre, è stata istituita nel 1991 dall’Oms e dall’International Diabetes Federation, proprio allo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul peso umano e sociale del diabete e sulla assoluta necessità di implementarne la prevenzione e la cura. La data corrisponde a quella di nascita del dottor Banting che assieme al suo allievo Best isolò l’insulina nel 1921, cambiando la storia dei malati di diabete consentendone la sopravvivenza.

«Sosteniamo con piacere questa nuova iniziativa dei Lions per informare e sensibilizzare tutti i cittadini sul tema del diabete – dice il sindaco di Genova Marco Bucci – . La prevenzione è importante, non dobbiamo mai dimenticarlo, soprattutto nei confronti di patologie delicate come questa. Suggerisco a tutti i genovesi di non trascurarsi e prevenire il più possibile: i cittadini devono capire l’importanza dello screening che nella maggioranza dei casi può evitare complicazioni più gravi. Affidiamoci ai consigli e alle cure dei nostri medici che in tanti ci invidiano. La fontana di piazza De Ferrari si tingerà di azzurro, un’azione simbolica per accendere i riflettori su un tema estremamente delicato come quello del diabete».

«Secondo l’OMS – spiega il dott. Andrea Corsi, Officer distrettuale Lions responsabile per il diabete e referente AILD . le persone affette dal diabete nel 2021 erano ben 537 milioni e le previsioni per il 2030 prospettano 643 milioni di malati. Sempre nel 2021 i decessi attribuiti al diabete nel 2021 sono stati oltre 1.500.000. In Italia, secondo i dati ISTAT del 2021 la prevalenza del diabete diagnosticato è del 5,9% pari a 3,5 milioni di persone con un andamento in crescita. Inoltre ogni due diabetici noti si calcola ve ne sia uno ancora da diagnosticare. Il diabete è causa di pesantissime complicanze, gravi dal punto di vista umano, sociale, ed economico. È la prima causa di cecità, di amputazione non traumatica degli arti inferiori, di dialisi per insufficienza renale ed è ancora causa del raddoppio del rischio di infarto miocardico e malattie cardiovascolari. I costi dell’assistenza sanitaria alle persone con diabete arrivano al triplo del costo di una persona senza diabete. A causa del peggioramento degli stili di vita e dell’aumento dell’obesità, la prevalenza del diabete sta aumentando ed i costi graveranno sempre di più sui bilanci della sanità».

«Solo la prevenzione e la diagnosi precoce potranno ridurre la prevalenza del diabete e solo una organizzazione di cura eccellente ridurrà il manifestarsi delle complicanze – aggiunge il dott. Giuseppe Cervo, governatore distretto Lions 108iA2 – . Il tema di quest’anno pone l’accento sull’accesso alle cure per tutti, e sull’ educazione per proteggere il futuro con particolare attenzione alla valutazione e coscienza del proprio rischio individuale. I Lions da anni, rispondendo alle indicazioni dell’OMS, organizzano iniziative di educazione al diabete e di screening della malattia. Il Comune di Genova ha fatto propria l’importanza di questa opera di sensibilizzazione concedendo il proprio patrocinio e per questo vogliamo ringraziare sia il sindaco Marco Bucci che il consigliere Laura Gaggero».

«Da anni i Lions svolgono un lavoro importantissimo in materia di prevenzione, promozione e sensibilizzazione su un tema importante come il diabete – dice il consigliere delegato in materia di innovazione Laura Gaggero -. Per questo come Comune abbiamo accettato di buon grado di concedere il patrocinio ad una iniziativa importante come questa che, domani, tingerà d’azzurro uno dei luoghi simbolo della nostra città come la fontana di piazza De Ferrari. I Lions domani saranno in piazza, con i loro giubbetti distintivi gialli, per aiutare l’opinione pubblica e i passanti ad aumentare la propria consapevolezza sulla prevenzione e la cura del diabete. Chiediamo di fare un selfie e di postarlo utlizzando l’hashtag #selfiecontroildiabete».