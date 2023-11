Giornata degli alberi, due passeggiate gratuite con i botanici di Aster per (ri)scoprire quelli genovesi

Genova. Aster celebra la Giornata degli alberi 2023, il 21 novembre, con un doppio appuntamento dedicato alla scoperta del legame tra gli alberi e la città.

Si tratta di due passeggiate gratuite che porteranno i partecipanti a Carignano e a Villetta Di Negro, in compagnia di due esperti botanici per scoprire l’intreccio tra architettura e verde, che da sempre valorizza il tessuto urbano: Riccardo Albericci accompagnerà i gruppi a Carignano (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30), Marco Cavassa a Villetta Di Negro (stessi orari).

I posti per ciascun itinerario sono limitati a 25 persone: per maggiori informazioni e per prenotare la passeggiata, visitare la pagina dell’evento.