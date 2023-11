Giornata contro la violenza sulle donne, dalla Regione corsi di autodifesa in piazza De Ferrari

Genova. Un’iniziativa davanti alla Sala della Trasparenza, in Piazza De Ferrari, rivolta alla cittadinanza insieme alle istituzioni, ai centri antiviolenza e alle società sportive che insegnano le discipline di autodifesa, con l’obiettivo di rafforzare l’empowerment femminile, la consapevolezza, la crescita interiore, l’autostima e la fiducia in se stesse.

Si chiama ‘EnergicaMENTE’ l’evento organizzato da Regione Liguria per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sabato 25 novembre.

La prima parte dell’iniziativa, che prevede un momento istituzionale a partire dalle 14, ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sul drammatico e crescente fenomeno della violenza di genere, attraverso i dati e i numeri raccolti da Regione Liguria, in collaborazione con i centri antiviolenza e i centri per uomini autori di violenza.

Saranno mostrati i risultati dei laboratori sulle pari opportunità promossi da Regione Liguria a scuola, a teatro, nello sport e verrà presentato un importante convegno per la prevenzione e il contrasto della violenza economica, che si terrà il prossimo 29 novembre al Galata Museo del Mare di Genova.

‘EnergicaMENTE’ proseguirà fino alle 17 con le dimostrazioni e le prove gratuite in piazza delle discipline sportive di autodifesa, sotto la guida esperta di istruttori certificati e atleti.

Parallelamente, a partire dalle 15, presso il Muro delle bambole a pochi passi dalla sede di Regione Liguria prenderà il via l’evento di Wall of Dolls ‘La Bellezza della Rinascita’, alla presenza delle istituzioni regionali e comunali.

“I dati che arrivano dai centri antiviolenza e che evidenzieremo sabato fotografano una situazione drammatica e delicata – spiega l’assessore alle Pari opportunità della Regione Liguria Simona Ferro – Sappiamo bene che, per ridurre drasticamente i numeri delle aggressioni, delle violenze, degli abusi a cui assistiamo ogni giorno, sia indispensabile educare la cittadinanza fin dai banchi di scuola al rispetto per gli altri e all’affettività. Un rifiuto, un abbandono, una sconfitta fanno parte della vita di tutti noi: è necessario che i nostri giovani, con particolare riferimento alla popolazione maschile, lo capiscano e imparino ad accettarlo. Per questo motivo abbiamo promosso e finanziato un bando per sostenere economicamente i centri antiviolenza per la creazione di progetti di prevenzione precoce della violenza di genere nelle scuole e nello sport. Allo stesso tempo riteniamo che la pratica di sport di autodifesa, promossa da Regione Liguria, rappresenti non solo un metodo per difendersi materialmente da un’aggressione ma soprattutto uno strumento efficace per aumentare autostima, consapevolezza, proattività e integrità psicofisica. Queste qualità possono essere di grande aiuto per riconoscere i primi segnali di una violenza, non solo fisica ma anche psicologica o economica”.

In questi giorni è già attiva sui social dell’Ente la campagna per invitare tutta la cittadinanza a vedere e provare direttamente le discipline di autodifesa. Per partecipare all’evento di sabato 25 novembre, a partire dalle 15 e fino alle 17, sarà possibile prenotarsi gratuitamente tramite link Eventbrite.