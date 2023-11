Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative del Comune di Sestri Levante

Sestri Levante. Fenomeno, problema, realtà. La violenza sulle donne non è solo questo. La violenza di genere non ha un’unica declinazione e non può ridursi ad una definizione univoca. Violenza fisica, abuso sessuale, psicologico ed economico: forme e sfaccettature diverse che, attraversando barriere culturali, sociali ed economiche, determinano un fenomeno sociale e culturale a cui la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne invita tutti, nessuno escluso, alla riflessione. In occasione della ricorrenza del 25 novembre, il Comune di Sestri Levante promuove un programma di eventi culturali di diverso genere per sensibilizzare la cittadinanza e l’opinione pubblica sul tema.

L’Amministrazione ha organizzato numerose iniziative che si svilupperanno nel corso della settimana del 25 novembre con l’obiettivo di fare conoscere le diverse ed inquietanti sfaccettature di violenza di cui le donne possono essere vittime. Attraverso cinema, narrativa, canto e momenti di ascolto, verranno offerte occasioni di dibattito e confronto con professionisti ed esperti in psicologia, giuristi specializzati nella difesa dei diritti delle donne, personale dei centri antiviolenza del Tigullio e alcune figure istituzionali locali. A questa serie di eventi seguiranno altre iniziative durante l’anno sempre con lo scopo di sensibilizzare, in particolare le nuove generazioni, su questo tema di rilevanza sociale.

Gli appuntamenti in programma:

Mercoledì 22 novembre, alle ore 17:30, presso il Cinema Ariston di Sestri Levante si terrà la proiezione del film “Primo Amore” di Matteo Garrone a cui seguirà un momento di confronto con la Presidente del CIF Telefono donna, Laura Ginocchio, un’operatrice del centro di Chiavari, il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sestri Levante, Giada Conti e l’avvocato Francesca Maberino.

Venerdì 24 novembre, alle ore 21, presso la Sala Agave dell’ex Convento dell’Annunziata si terrà una conferenza dibattito dal titolo “Violenza economica: il lato nascosto della violenza di genere” organizzato in collaborazione con il Lions Club di Sestri Levante e con la sezione Tigullio dell’Associazione Italiana Donne Medico. Parteciperanno al dibattito la presidente di Corte d’Appello di Genova, dott.ssa Elisabetta Vidali, lo psicologo, fondatore e presidente di White Dove, Arturo Sica, le giuriste, esperte di diritto a tutela della donna, dott.sse Silvia Guaraglia, Paola Montedonico e Valeria Gritti insieme al Sostituto Procuratore della Repubblica di Genova dott.ssa Gabriella Dotto.

L’incontro sarà moderato da Elisa Folli, giornalista de Il Secolo XIX.

Sabato 25 novembre, alle ore 17, presso la Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi si terrà la presentazione del libro “A proposito di Marta” alla presenza dell’autrice Elisabetta Berselli e di Rita Repetto, presidentessa dell’Associazione Una pulce nell’orecchio che, raccontando la tragica vicenda che ha colpito la sorella, Roberta Repetto, morta a seguito dell’asportazione di un neo in un centro olistico nell’entroterra ligure, si occupa di sensibilizzare sul tema della violenza psicologica e sulle dinamiche settarie. Nel corso della presentazione è previsto l’intrattenimento musicale di Alessandra Alba.

L’evento è curato dal Sistema bibliotecario urbano.

Sabato 25 novembre, alle ore 21, presso la Sala Agave dell’ex Convento dell’Annunziata di terrà il concerto “Donne di un DO minore”, un omaggio a donne che hanno sfidato le regole sociali del loro tempo per seguire talento, ispirazione, passione e non perdere loro stesse, la loro essenza, proposto dall’ensemble femminile Animi motus diretto da Patrizia Merciari, in collaborazione con l’associazione Lupus in fabula aps. Durante la serata interverrà anche la presidente del CIF Telefono donna di Chiavari, Laura Ginocchio.

Lunedì 27 novembre, alle ore 15:30, presso il giardino della residenza protetta Le due Palme di Sestri Levante si terrà l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne,dipinta dagli anziani della residenza su iniziativa di Stella Polare.

“La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è un’opportunità per fermarci, riflettere e agire su un fenomeno complesso e diffuso. Come Amministrazione, in collaborazione con varie organizzazioni locali e realtà del nostro territorio, abbiamo ideato una serie di iniziative mirate a sensibilizzare la comunità sestrese per accrescere la consapevolezza sul tema e per promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza di genere. Con queste iniziative – sottolinea l’assessore alla Cultura Maura Caleffi – vogliamo coinvolgere attivamente la nostra comunità nella costruzione di un ambiente sicuro e inclusivo per tutti perchè è dall’educazione e dalla consapevolezza che parte la vera lotta alla violenza contro le donne. Promuovere una profonda comprensione delle cause e delle conseguenze della violenza sulle donne attraverso eventi culturali ed educativi, dialoghi aperti e testimonianze, la società può superare stereotipi dannosi, sfidare norme culturali nocive e favorire il cambiamento culturale”.

“I numeri sono impressionanti – aggiunge ancora l’assessore Caleffi – solo a livello regionale, dalle ultime rilevazioni, nei primi nove mesi del 2023 sono state 429 le donne che hanno chiamato il numero anti violenza 1522 e oltre un centinaio i femminicidi in Italia. Questi dati devono far riflettere su quanto la violenza sulle donne sia un fenomeno tangibile, diffuso e tristemente reale. Un problema globale che richiede un impegno collettivo a cui Sestri Levante non mancherà. La violenza di genere non ha spazio nel nostro territorio, e con queste iniziative, auspichiamo un futuro in cui ogni donna possa vivere libera da qualsiasi forma di violenza”.