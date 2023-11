Giornata contro la violenza sulle donne: dalla corsa alla passeggiata teatrale, tutti gli appuntamenti. E la Regione organizza il corso di autodifesa in piazza

Genova. Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è una data speciale che anche quest’anno il capoluogo ligure per l’intero mese sta celebrando con un ricchissimo programma di oltre cinquanta iniziative diffuse su tutto il territorio e coordinate dal Comune di Genova. Per tutta la settimana si sono svolti appuntamenti di sensibilizzazione e approfondimento tra conferenze, happening, spettacoli teatrali, mostre fotografiche e tavole rotonde.

Numerosi gli appuntamenti di oggi, nella giornata simbolo:

dalle ore 8 alle 12.15: SECONDA EDIZIONE DELLA CORSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Piazzale San Francesco D’Assisi (a cura del CIV di Carignano)

ore 10: INAUGURAZIONE PANCHINA ROSSA presso la Sede RAI corso Europa 125 (a cura di RAI Liguria)

dalle ore 14 alle 17.30: LA BELLEZZA DELLA RINASCITA: SCUOLA E ARTE PER UNA NUOVA CULTURA – HAPPENING Casa Luzzati – Palazzo Ducale (a cura di Wall of Dolls – Rotary Club Genova San Giorgio)

ore 15: “LE MADDALENE” PASSEGGIATA TEATRALE PER LE VIE DEL CENTRO STORICO PER CELEBRARE LE DONNE ATTRAVERSO LA FIGURA SACRA E PROFANA DELLA MADDALENA Palazzo Tursi – Centro Storico (a cura del Municipio Centro Est – Genova Dreams)

dalle ore 16: RASSEGNA WOMEN HUMAN RIGHTS All’interno del programma della XIX edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile – Next Generation Women – Identità. Presentazione del libro “Cento donne vestite di Rosso” con l’autrice Alessia Cotta Ramusino e performance. Modera l’avv. Arianna Viscogliosi. Ore 17.15: Intervengono: Stella Acerno, Amnesty International Genova, Cecilia Malombra Psicologa criminologa, Francesca Forleo, giornalista CPO-FNSI, Masoud Esmaillou architetto Iran, Alessandra Volpe Consigliera di parità della Città Metropolitana di Genova. Ore 18: Performance musicale sull’Iran tratta dal romanzo dall’autore iraniano Shahram Khosravi “Nessuno può chiudere la porta del mondo” con Andrea Nicolini attore e Franco Minelli musicista. Palazzo Doria- Spinola – Largo Eros Lanfranco,1 (a cura del Festival dell’Eccellenza al Femminile)

dalle ore 16 alle 18: SPETTACOLO “FRIDA. DIPINGO I FIORI PER NON FARLI MORIRE”. Organizzato da Associazione Culturale Ce.s.l.i.t in collaborazione con Aps Palcodue Con la partecipazione del Gruppo Los Duendes (Marco Galvagno, Giacomo Galvagno, Valentina Negrone, Fabrizio Salvini, Andrea Anzaldi) e del Gruppo Flamenco La Primera (Simona Di Spirito ed altre Artiste). Auditorium ex Manifattura Tabacchi, Sestri Ponente (a cura del Municipio Medio Ponente)

ore 17: INTERVENTO CENTRO ANTIVIOLENZA E CONQUISTA DIRITTI DELLE DONNE – AVV. LAZZARINI Municipio Cornigliano (a cura del Centro per non subire violenza)

dalle ore 17 alle 19.30: CONFERENZA STAMPA “EDUCAZIONE ALLA VITA: L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI” Casa Luzzati – Palazzo Ducale (a cura di Wall of Dolls – Rotary Club Genova San Giorgio)

ore 18.30: SPETTACOLO TEATRALE “A MAGLIE SCOPERTE” Teatro dell’Ortica (a cura del Centro per non subire violenza)

ore 20.30: SPETTACOLO TEATRALE “DENTRO. UNA STORIA VERA, SE VOLETE” Teatro dell’Arca (a cura del Teatro dell’Arca)

ore 20.30: LA BELLEZZA DELLA RINASCITA: CENA Cisterne di Palazzo Ducale (a cura di Wall of Dolls – Rotary Club Genova San Giorgio)

A queste iniziative si aggiunge quella della Regione Liguria che oggi in piazza De Ferrari organizza un corso di autodifesa gratuito per le donne con dimostrazioni e prove gratuite delle principali discipline sportive di autodifesa. L’iniziativa si chiama EnergicaMENTE. L’appuntamento è alle 17.