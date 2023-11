Genova, torna l’evento “Barman day”: quest’anno si celebra la Prescinsêua

Genova. Martedì 28 novembre, alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova, torna il Barman Day organizzato da Fiepet Confesercenti per celebrare il mondo barman e flair e quello della caffetteria. Non a caso, la giornata si aprirà proprio con la presentazione del nuovo marchio Genova Gourmet Caffetteria, marchio collettivo geografico della Camera di Commercio ed un’esibizione di Latte Art e Brewing Coffee di Andrea Cremone.

«Il Barman Day vuole essere una vetrina per la nostra professione, per mostrarne la varietà, le potenzialità e anche, lasciateci dire, la qualità di cui siamo capaci – dichiara Alessandro Simone, presidente Fiepet Confesercenti Genova –. L’evento rappresenterà inoltre l’occasione per promuovere una tipicità del territorio come la prescinsêua, sensibilizzare il consumo consapevole tramite i mocktai e valorizzare la crescita dei giovani tramite il coinvolgimento delle scuole alberghiere e professionali».

«La Camera di Commercio – commenta il segretario generale Maurizio Caviglia – ha contribuito con grande piacere al Barman Day e messo volentieri a disposizione la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa per ospitare l’evento. Ci è sembrata un’ottima occasione per presentare l’ultimo nato dei marchi del circuito Genova Gourmet: la caffetteria. Con questa nuova iniziativa rinnoviamo e rafforziamo l’impegno sul fronte dei marchi di qualità che abbiamo ideato nel tempo, dalla ristorazione al catering alla mixology, e ci attrezziamo per promuovere le eccellenze del territorio in ogni momento della giornata, a partire dal caffè e dalla focaccia del mattino».

Protagonista di questa edizione del Barman Day sarà poi la prescinsêua, prodotto caseario per eccellenza del nostro territorio che, non a caso, è valso a Genova il titolo di Città del Formaggio 2023: l’Agag – Associazione Gelatieri Artigianali Genovesi presenterà un inedito gelato alla prescinsêua e altrettanto originale sarà il cocktail proposto dal mixology art trainer Davide Puppo che, insieme a Luca Parcelli, terrà anche una dimostrazione di mocktail, i cocktail analcolici nati negli Stati Uniti per promuovere il bere consapevole e ormai sempre più diffusi anche in Italia.

Completano il programma un viaggio alla scoperta delle birre artigianali del territorio a cura di Lorenzo “Kuaska” Dabove, l’esibizione di flair acrobatico del campione internazionale Matteo Lena e la finale, e successiva premiazione, della seconda edizione del “Trofeo Franco Ardoino”, la competizione intitolata allo storico dirigente di Confesercenti e titolare del Ristorante Europa scomparso lo scorso anno, che si rivolge agli studenti delle scuole alberghiere e degli enti di formazione, pronti a sfidarsi, a loro volta, a colpi di mocktail.

PROGRAMMA

ore 9.30: apertura salone e accoglienza;

ore 10.00: saluto delle autorità e inizio lavori;

ore 10.30: presentazione di Genova Gourmet Caffetteria, marchio collettivo della Camera di Commercio di Genova. Segue esibizione di Latte Art e Brewing;

ore 11.00: “Tradizione o innovazione: panera e gelato alla prescinseua gourmet”, intervento a cura dell’Agag – Associazione Gelatieri Artigianali Genovesi, depositaria della tradizione gelatiera genovese;

ore 11.30: “Birra artigianale e biodiversità: Italia in posizione da leader”, alla scoperta del mondo della birra artigianale del nostro territorio con Lorenzo Dabove, in arte “Kuaska”;

ore 12.30: spettacolo di flair acrobatico con il campione internazionale Matteo Lena;

ore 14.00: “Mixology e tradizione: cocktail prescinseua”, con Davide Puppo, mixology art trainer;

ore 14.30: “Mocktail e bere consapevole”, intervento e dimostrazione a cura di Luca Parcelli e Davide Puppo;

ore 15.00: finale del “Trofeo Franco Ardoino”, competizione rivolta agli studenti delle scuole alberghiere e degli enti di formazione;

ore 17.00: premiazione del “Trofeo Franco Ardoino”;

ore 17.30: conclusioni e fine lavori