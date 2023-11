Genova Smart Week: il 25 e 26 novembre giornate in piazza per provare mezzi elettrici e una caccia al tesoro

Genova. Saranno gli eventi in piazza ad aprire la nona edizione della Genova Smart Week, sabato 25 e domenica 26 novembre, all’insegna della Smart City Experience: due giorni di iniziative, incontri e laboratori rivolti a tutti per introdurre i temi dell’innovazione tecnologica e della mobilità sostenibile che caratterizzano i contenuti della Genova Smart Week e saranno poi affrontati anche dalle conferenze in programma a Palazzo Tursi dal 27 novembre al 1° dicembre.

In piazza, invece, per tutto il weekend sarà possibile all’E-Mobility Expo & Test Drive allestito in piazza, sarà possibile provare auto e scooter elettrici e ibridi e scoprire da vicino la nuova flotta elettrica di Amt.

Sempre a De Ferrari, alle 10,30 di sabato 25 novembre scatterà anche una nuova edizione della “Charge&Move”, la caccia al tesoro sulla mobilità elettrica (nella foto i vincitori della scorsa edizione) che ha già coinvolto più di mille partecipanti in tutta Italia, mettendo alla prova la propria cultura e le abilità pratiche alla guida di veicoli elettrici leggeri, in un viaggio attraverso la storia della città in cui imparare divertendosi e dare spazio alla creatività cimentandosi con le diverse forme di mobilità sostenibile. Per iscriversi, in maniera totalmente gratuita, è sufficiente compilare il form disponibile sul sito ufficiale, dove trovare anche tutti i dettagli sul regolamento e i premi in palio. Ulteriori informazioni all’indirizzo cacciaaltesoro@genovasmartweek.it.

Ampio spazio sarà poi dedicato al tema della sicurezza stradale, grazie al coinvolgimento della Fondazione Michele Scarponi, intitolata alla memoria del celebre e amatissimo corridore investito nel 2017 durante un allenamento proprio a pochi giorni dal via del Giro d’Italia, che Scarponi vinse nel 2011. Nel nome di Michele, la Fondazione parteciperà alla Smart City Experience con un proprio stand dalle 10 alle 13 di sabato 25 novembre, dove realizzerà il laboratorio per bambini “La strada è… diciamolo insieme!” e presenterà i propri progetti per l’educazione al corretto comportamento stradale e alla cultura del rispetto delle regole e dell’altro, mettendo al centro l’utente fragile della strada e della società.

Inoltre alle ore 12, presso la Sala Borlandi di Palazzo Ducale, la Fondazione presenterà il secondo volume del libro “Caro Michele. Una vita alla Scarponi” (Tuga edizioni), 45 racconti in cui corridori di oggi e di ieri, giornalisti, scrittori e altri addetti ai lavori del ciclismo ricordano Michele tra aneddoti, sorrisi e commozione.

La Genova Smart Week è promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova e organizzata con il supporto tecnico di Clickutility Team e il patrocinio di Rai Liguria. Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili sulla Genova Smart Week 2023 è possibile iscriversi alla newsletter direttamente dal sito www.genovasmartweek.it, a cui si rimanda anche per il programma completo, in via di definizione.