Genova si candida a ospitare le Olimpiadi di scacchi nel 2028: “Opportunità per il turismo”

Genova. Le Olimpiadi di scacchi nel 2028 potrebbero tenersi a Genova. La giunta ha deliberato ufficialmente la candidatura dopo che la Federazione scacchistica italiana (Fsi), affiliata al Coni, ha inviato una lettera all’amministrazione ritenendo la Superba il luogo “più idoneo” per ospitare l’evento in Italia “a fronte delle proprie caratteristiche precipue e della sua storia”.

Le Olimpiadi di scacchi, la cui prima edizione risale al 1927, si tengono ogni due anni e sono una delle competizioni più prestigiose a livello internazionale nell’ambito di questa disciplina. Si tratta di un torneo a squadre che riunisce migliaia di giocatori e appassionati per 15 giorni complessivi. A organizzarle è la Federazione internazionale degli scacchi (Fide), l’equivalente di ciò che è la Fifa per il calcio.

L’Italia ha ospitato solo una volta le Olimpiadi di scacchi, a Torino nel 2006. Durante l’ultima kermesse a Chennai, in India, erano rappresentate ben 186 federazioni. Le prossime edizioni si terranno nel 2024 e nel 2026 rispettivamente a Budapest e Tashkent, in Uzbekistan.

Il termine per presentare le candidature per la 57esima edizione scade proprio oggi. Se la manifestazione verrà assegnata a Genova, il Comune dovrà costituire un comitato organizzatore guidato da un direttore generale, responsabile di tutte le questioni tecniche. Nella delibera si dà mandato all’assessore al Bilancio di porre in atto “ogni iniziativa utile per consentire l’organizzazione dell’evento”, ma al momento non ci sono stime sui costi. Insieme al torneo Genova dovrebbe ospitare le Olimpiadi per le persone con disabilità 2028 (per le quali è generalmente prevista una partecipazione di 80 squadre) e il congresso Fide 2028.

Le Olimpiadi di scacchi sarebbero “un’opportunità di crescita per la città ed il suo tessuto sociale, ma anche per il tessuto economico, aprendo di fatto le porte ad un cospicuo numero di turisti, nonché di soggetti orbitanti attorno agli atleti (organizzatori, accompagnatori e quant’altro), con un evidente riscontro positivo in termini economici”. si legge nelle premesse della delibera. L’opportunità di ospitare un evento di tale prestigio sportivo” sarebbe inoltre “l’ulteriore occasione per la città di Genova di dimostrare la sua propensione all’esaltazione di tutti gli aspetti legati ai valori dello sport, in particolare quelli legati all’inclusione ed alla non discriminazione, considerati dalla presente amministrazione come fondamentali per lo sviluppo e la coesione del tessuto sociale”.