Genova Parcheggi diventa Agenzia per la mobilità, votato il passaggio di quote a Città metropolitana

Genova. E’ stata approvata dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dell’opposizione (escluso il voto contrario di Uniti per la Costituzione) la delibera che di fatto sblocca la trasformazione di Genova Parcheggi ad Agenzia locale della mobilità per l’area metropolitana.

La società che oggi si occupa della sosta in città diventerà una multiutility vera e propria con il compito di pianificare il settore per tutta la provincia e di fungere da anello di raccordo tra gli enti locali e Amt per gestire ad esempio i bandi di gara e i contratti di servizio.

La nuova società controllata dal Comune dovrebbe essere attiva dall’inizio del prossimo anno. La delibera votata oggi in consiglio era un passaggio tecnico ma necessario legato alla cessione di 5000 azioni di Genova Parcheggi alla Città metropolitana.

L’Agenzia della mobilità per un meccanismo a valore sulle detrazioni sull’Iva consentirà all’amministrazione di risparmiare quasi 10 milioni di euro all’anno sui contributi pubblici trasferiti ad Amt.