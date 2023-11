Genova finisce nella top 50 della guida americana Travel Lemming: “Destinazione imperdibile”

Genova. Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per Genova. La città è stata inserita nella guida americana online Travel Lemming tra le 50 mete da visitare nel 2024. “Spesso trascurata a favore di Roma, Venezia e Milano – si legge sul sito dove è inserita in 26esima posizione – la città ligure è una destinazione imperdibile“. La guida invita a scoprire “la sua storia, bellezza e raffinatezza senza il caos della folla”

Alex Brotheron, autore per la Lemming, la cita come “città natale di Cristoforo Colombo” che “sposa perfettamente il caos e gli intrighi di una città portuale. La sua storia, bellezza e raffinatezza competono con le destinazioni più visitate dell’Italia”. Si menzionano il “labirintico centro storico” con “opere d’arte inestimabili e bellissime chiese barocche“, “il Porto Antico, un quartiere ridisegnato da Renzo Piano con tanti eventi durante tutto l’anno”.

Ma “nessun viaggio a Genova sarebbe completo senza visitare Boccadasse, un incantevole antico villaggio di pescatori a due passi dal centro“. E ancora: “Focaccia e pesto sono un must“. Tra le cose da fare si consiglia poi di salire sulle funicolari e persino di “guardare una partita di calcio del Genoa o della Sampdoria“.

“È un riconoscimento che deve riempire di orgoglio non soltanto i genovesi e la Liguria, ma tutti noi in quanto italiani, perché si tratta di un ennesimo attestato di stima e amore che consente all’Italia di ben figurare davanti agli occhi del mondo intero – commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. Per quanto riguarda il capoluogo ligure, poi, è un importante risultato che fa il paio con il recente articolo del Financial Times che l’aveva definito una ‘autentica gemma nascosta’. Questo ci incoraggia ulteriormente a promuovere il ‘brand Italia’, a livello internazionale, come destinazione turistica di eccellenza e qualità”.