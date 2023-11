Genova Capitale Europea dello Sport 2024, Lodi (AZ): “3 milioni e mezzo le risorse investite, monitorerò le modalità di assegnazione”

Genova. In vista delle celebrazioni per Genova Capitale Europea dello Sport 2024 si esprime la consigliera comunale di Azione, capogruppo di Gruppo Misto, Cristina Lodi, che sul tema, in particolare sulle risorse economiche e sull’assegnazione di esse, ha presentato un’interrogazione scritta a cui oggi è arrivata la risposta.

«Lo scorso maggio ho presentato un’interrogazione sulla questione delle risorse in vista dell’evento importante Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e non avendo ricevuto risposte in questi mesi ho presentato nuovamente un’interrogazione scritta – afferma la capogruppo Lodi – Finalmente sono arrivate le risposte dall’assessore Alessandra Bianchi: 3 milioni e mezzo saranno le risorse investite, di cui 1.5 milioni sono già destinati alla Direzione Sport, mentre 2 milioni saranno derivanti dall’imposta di soggiorno; ulteriori fondi saranno reperiti mediante la ricerca di sponsor pubblici e privati. Le prime risorse il Comune le destinerà direttamente alle federazioni che hanno presentato già iniziative.

Poi l’assessore annuncia che è in arrivo un bando, che sarà pubblicato nel corrente mese dalla Direzione Sport, per l’assegnazione di contributi destinati ad ASD, SSD e EPS che si svolgeranno nel corso del 2024 e verranno inseriti nel programma ufficiale di Genova Capitale Europea dello Sport.

Sicuramente dalla risposta dell’assessore Bianchi non è chiaro in che termini verranno valutate e con che criteri verranno scelte le proposte provenienti dalle federazioni; non è chiaro inoltre come sia possibile, qualora non ci fosse la tassa di soggiorno nella somma prevista, finanziare tre milioni e mezzo di attività. Lo sport è fondamentale per la nostra città e l’ho sempre affermato, ma ci vuole maggiore trasparenza: a breve ci sarà una commissione dove spero si farà chiarezza su tutto.

Da maggio finalmente ho avuto risposte più chiare ma che certo non mi tranquillizzano e il 2024 è alle porte. Ovviamente andrò a monitorare e a capire l’evolversi della situazione al fine di offrire sempre trasparenza e chiarezza a un settore come quello dello sport che a causa del Covid e della crisi economica ed energetica sta affrontando molte fatiche».