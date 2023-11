Genova Capitale del Libro, a Palazzo Ducale va in scena il “Pride delle parole”

Genova. Prosegue il programma legato a Genova Capitale del Libro 2023, il riconoscimento che il Ministero della Cultura ha assegnato alla città grazie al progetto “A pagine spiegate!”.

Un programma che presenta, tra i suoi punti di forza, approfondimenti collegati a temi che hanno al centro i libri come agenti di coesione e inclusione in grado di promuovere la pluralità e le diverse forme di espressione.

Venerdì 1° e sabato 2 dicembre Palazzo Ducale ospita il Pride delle parole, un doppio appuntamento per discutere sulle tematiche legate alla comunità lgbtqia+, e non solo.

I libri non hanno forme fisse né confini; aperti, ospitano e raggiungono ogni persona; sono tascabili, eppure, hanno un enorme potere; sono oggetti che sanno parlare. Il Pride delle parole si propone di affrontare questi temi grazie ai migliori libri degli ultimi anni e alla voce di chi li ha scritti.

Ospite d’onore e padrino della due giorni sarà lo scrittore Walter Siti che apre con una conferenza il Pre Pride venerdì 1° dicembre. Tra gli invitati si saranno poi Johnny L. Bertolio e Luca Starita (autori di Controcanone e Canone ambiguo) che daranno avvio alla conversazione.

Sabato 2 dicembre Tommaso Giartosio, saggista fra i pionieri negli studi su classici gay e letture queer (Non aver mai finito di dire), poeta e conduttore radiofonico, Giovanna Cristina Vivinetto, prima poetessa italiana a raccontare la transizione in versi (Dolore minimo), Gianluca Nativo, autore per Mondadori di romanzi diventati piccoli cult (Il primo che passa e Polveri sottili) conversano con Alberica Bazzoni (ricercatrice dell’Università per Stranieri di Siena e Oxford), Ilaria Crotti (curatrice di Zhemao e Paradigmi) e Alessandro Ferraro (docente all’Università di Genova).

L’appuntamento, a cura di Alessandro Ferraro, è organizzato in collaborazione con il DIRAAS – Università degli Studi di Genova, con il patrocinio del CPO dell’Università di Genova e il sostegno di Liguria Pride, Arcigay Genova, Book Morning

IL PROGRAMMA

venerdì 1° dicembre 2023, ore 18, Sala del Minor Consiglio

Walter Siti, Letteratura e ingiustizia

a seguire

Johnny L. Bertolio e Luca Starita, Conversazione sul canone letterario

Pride delle Parole

sabato 2 dicembre 2023 ore 18, Munizioniere

Tommaso Giartosio, Giovanna Cristina Vivinetto e Gianluca Nativo dialogano con Alberica Bazzoni, Ilaria Crotti e Alessandro Ferraro