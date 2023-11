Genoa-Hellas Verona LIVE (1-0). Doppia occasione per Puscas

Genova. Genoa in vantaggio con rete di Dragusin al 44′



59′ Ammonito Terracciano, in scivolata su Vasquez che l’aveva anticipato

58′ Occasione Genoa! Il pallone arriva lungo ad Haps che addomestica e tira tutto al volo, la palla si trasforma in un assist per Puscas che la tocca, ma non in modo sufficiente per sorprendere Montipò, che blocca

57′ Occasione Genoa! Strootman pesca con una magia Puscas scattato sul filo del fuorigioco, l’attaccante si allarga e tira quando ormai ha il difensore addosso: palla deviata in corner

54′ Entra ufficialmente Puscas per Ekuban

52′ Scatto di Ekuban che si ferma anche lui per un problema muscolare, entrerà Puscas

50′ Sulla battuta di Terracciano svetta Dragusin e libera. Poi Gudmundsson subisce fallo

49′ Corner per il Verona guadagnato ancora da Ngonge con deviazione di Vasquez

49′ Cartellino giallo per Vasquez, che atterra Ngongo arrivando in ritardo. Genoa ancora in dieci

48′ Gomitata di Djuric su De Winter mentre i due saltano di testa, ad avere la peggio è il giocatore del Genoa, che sanguina dal naso

46′ Cambio nel Verona, fuori Bonazzoli per Ngonge, il Verona cerca di velocizzare la manovra. Si riparte con palla ai gialloblù

Primo tempo che termina con il Genoa in vantaggio per 1-0 sull’Hellas Verona grazie a una rete fondamentale di Dragusin al 44′. Il difensore si era portato in avanti nelle ultime fasi di primo tempo in cui il Genoa ha avuto le uniche vere occasioni da rete dopo gran parte del primo tempo bloccato negli spazi nonostante più volte la squadra di Gilardino abbia cercato la profondità lanciando Ekuban. Proprio Ekuban aveva appena colpito un palo e De Winter si era visto respingere il tap-in da Magnani. Basta un rimbalzo difficile da controllare per i difensori del Verona: Haps ha l’intuizione di toccare alzando il pallone per l’accorrente Dragusin che scarica a rete un destro al volo in area di rigore su cui Montipò non può arrivare. Vantaggio prezioso, anche alla luce dell’infortunio muscolare di Bani proprio nel finale, stavolta è il quadricipite sinistro a dare noia.



46′ Il Verona conquista un corner, disinnescato in presa alta da Martinez

45′ Saranno tre i minuti di recupero

44′ Gol del Genoa! Dragusin al volo segna la sua prima rete in serie A. Rimbalzo difficile da controllare per il Verona al limite dell’area, arriva Haps, tocco-assist e destro imprendibile dal cuore dell’area da parte del difensore

43′ Palo di Ekuban! Grande occasione per il Genoa che si vede respingere il diagonale sinistro dal legno. Sul tap-in di De Winter salva Magnani sulla linea

41′ Entra De Winter al posto di Bani, ora Dragusin fa il centrale

40′ Tegola per il Genoa, Bani sembra avere un problema. Stavolta il quadricipite coinvolto pare il sinistro

37′ Prima azione corale del Genoa con la parte finale che vede Vasquez allungarsi per arrivare al pallone, senza però controllarlo. Palla sul fondo

34′ Tanti falli e gioco spezzettato

30′ Colpo di testa di Amione sul corner, palla alta

30′ Rischio Genoa! Martinez sbaglia il controllo e viene attaccato da Djuric, palla in corner dopo un rimpallo

28′ Intervento in scivolata di Vasquez che chiude su Folorunsho in calcio d’angolo. Sulla battuta fallo in attacco fischiato al Verona

26′ Ammonizione per Hien, che blocca Ekuban

24′ Corner guadagnato dal Genoa per un colpo di testa di Hongla. Sugli sviluppi palla ad Haps dopo che nessuno colpisce, alla fine riparte il Verona ma Bani ferma tutto

21′ Ancora Ekuban, che col sinistro tenta la giocata dal limite: palla fuori

21′ Ekuban in verticale per Gudmundsson, colpo di tacco per Sabelli troppo lungo

17′ Ekuban lanciato in profondità: dopo un primo controllo ottimo l’attaccante preferisce il tiro, che viene respinto da un difensore

16′ Il Verona conquista un pallone potenzialmente pericoloso con un possibile 3 vs 2, intervento importantissimo di Bani che toglie la palla a Bonazzoli

13′ Albert in profondità per Ekuban, stretto tra due avversari che recuperano

12′ Rinvio sbagliato di Martinez che per poco non viene intercettato da Bonazzoli, rimessa per il Verona

4′ Batte Gudmundsson basso, la barriera respinge

3′ Fallo di mano di Suslov, calcio di punizione da posizione interessante per il Grifone

2′ Primo corner per il Genoa guadagnato da Frendrup raddoppiato da due avversari

1′ Partiti, palla al Genoa che attacca verso la Sud

Ekuban dal primo minuto insieme a Gudmundsson, questa la coppia d’attacco scelta da Alberto Gilardino per Genoa-Verona, con fischio d’inizio alle 20.45 al Luigi Ferraris. Malinovskyi in panchina, così come Martìn. Gioca Haps. Bani, recuperato dopo la squalifica anche fisicamente, torna a guidare la difesa.

Partita importante per entrambe le squadre con il Verona che ha Baroni sotto i riflettori dopo le quattro sconfitte consecutive e Gilardino che deve recuperare un po’ di fiducia in attesa del ritorno di Retegui.

Settore ospiti vuoto causa divieto di trasferta ai tifosi veronesi.

Ecco le squadre in campo.

Genoa: Martinez, Bani (41′ De Winter), Dragusin, Vasquez, Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Haps, Gudmundsson, Ekuban (54′ Puscas).

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Vogliacco, Martìn, Matturro, Hefti, Kutlu, Malinovskyi, Jagiello, Galdames, Thorsby.

Verona: Montipò, Magnani, Hein, Terracciano, Amione, Folorunsho, Suslov, Hongla, Doig, Bonazzoli (46′ Ngonge), Djuric.

Allenatore: Baroni.

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Coppola, Charlys, Duda, Saponara, Serdar, Mboula, Tchatchoua, Cruz.

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: Vasquez (G); Hien (V)