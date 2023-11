Genoa, sono sette i convocati dalle Nazionali: Malinovskyi contro l’Italia per Euro 2024

Genova. Il Genoa riparte questo pomeriggio, dopo tre giorni di riposo meritati data la vittoria nell’anticipo con l’Hellas Verona, al Signorini però non ci saranno i sette rossoblù che sono stati convocati per gli impegni nelle rispettive Nazionali.

Tra loro c’è Malinovskyi, che lunedì 20 novembre affronterà a Leverkusen l’Italia in un match fondamentale per la qualificazione all’Europeo 2024. Prima, però, gli Azzurri saranno impegnati con la Macedonia del Nord: si gioca venerdì all’Olimpico di Roma, in caso di vittoria alla squadra di Spalletti basterà un pareggio con i gialloblù, ora secondi del girone ma con una partita in più. Altrimenti l’Italia dovrà per forza conquistare i tre punti per aggiudicarsi la qualificazione ed evitare i playoff.

Dormirà invece sogni più tranquilli Kutlu che con la sua Turchia ha già conquistato il pass per la Germania, dove scenderà in campo sabato 18 per un test amichevole contro la nazionale di Nagelsmann. I ragazzi di Montella andranno poi in Galles per chiudere il girone.

Per quanto riguarda invece i rumeni Dragusin e Puscas, primi nel raggruppamento con una partita in più rispetto alle immediate inseguitrici, si profilano i duelli in casa di Israele e poi a Bucarest con la Svizzera. I verdetti verranno confezionati al fotofinish in una rincorsa all’ultimo respiro.

Nell’elenco dei convocati rossoblù anche Vasquez che con il suo Messico dovrà affrontare i quarti di finale di Nations League, previste gare di andata e ritorno: el Tricolor se la vedrà con l’Honduras, sabato 18 e mercoledì 22, per entrare tra le migliori quattro della Nations League ramo Concacaf.

Anche De Winter è partito per rispondere alla chiamata del Belgio Under 21, nonostante il trauma facciale riportato nell’incontro con l’Hellas Verona. Scozia e Spagna le avversarie sulla strada dei piccoli diavoli, in testa al raggruppamento con gli iberici, nel proprio girone per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Doppia amichevole con i pari età romeni, infine, giovedì 16 e domenica 19, per Fini con l’Italia Under 18.