Genoa-Reggiana, Haps: “Felice per il gol, ha dato alla squadra l’energia per vincere la partita”

Genova. È sorridente e soddisfatto Ridgeciano Haps al termine della partita di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana. Una vittoria di misura che ha regalato ai rossoblù il pass per gli ottavi di finale contro la Lazio e su cui ha messo la firma anche il terzino sinistro del Suriname.

Sua, infatti, la rete del pareggio: una sassata di esterno all’incrocio dei pali, dopo un bellissimo scambio con Galdames e Puscas.

“Sono veramente felice per il gol soprattutto perché eravamo sotto 1 a 0 e ha dato alla squadra l’energia per cercare il raddoppio. Insieme siamo riusciti a ribaltare il risultato”, ha dichiarato Haps nel post partita. E in effetti il Genoa, nei tempi supplementari, ha portato a casa la vittoria, grazie alla rete di Gudmundsson arrivata al 99’.

Un gol importante quello di Haps per sugellare il suo ritorno in campo dopo l’infortunio al perone sinistro rimediato la scorsa stagione durante una seduta di allenamento. Infortunio che lo ha costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica e stare fuori per diverso tempo. “Ho avuto un periodo difficile – ha raccontato Haps – ma la mia famiglia, la squadra, i dottori qui e a Venezia mi hanno aiutato molto. È stata dura e lunga ma non sono morto: sto tornando”.