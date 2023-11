Genova. Il Genoa passa il turno di Coppa Italia battendo una Reggiana aggressiva e in partita sino all’ultimo. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio grazie a una rete di Varela che era riuscito a superare con un diagonale mancino l’opposizione di Vogliacco e Leali, il Genoa ha pareggiato con una staffilata di Haps da fuori area: un sinistro che si è infilato sotto l’incrocio. La partita non si schioda dal pareggio e Gilardino è costretto a giocare tutte e sue carte: con Badelj e Frendrup a inizio ripresa aveva riconquistato il comando del centrocampo, poi con Gudmundsson (entrato al 77′) e Malinovsky (subentrato al 97′) ha affondato il colpo decisivo nei tempi supplementari proprio grazie a questi due: verticalizzazione di Badelj, sponda deliziosa di esterno dell’ucraino che libera il folletto islandese per uno dei suoi soliti colpi da biliardo col mancino: tiro angolato e rasoterra su cui Satalino non può far nulla. Il Genoa passa agli ottavi e incontrerà la Lazio il 5 dicembre alle 21.

120′ Due minuti di recupero

115′ Ammonito Cigarini per un fallo di mano

111′ Portanova scatta in fuorigioco e infila Leali, il guardalinee alza la bandierina.

109′ Nella Reggiana esce Lanini per Gondo

Genoa-Reggiana le immagini della partita

107′ Gioco fermo per un colpo in testa a Bianco

106′ Si riparte con palla al Genoa che ora attacca verso la Sud

Finisce il primo tempo supplementare, Strootman ce l’ha con l’arbitro per non aver fatto battere un calcio piazzato per il GEnoa

105′ Un minuto di recupero

99′ Gol del Genoa! Grande azione corale con Badelj che verticalizza, Malinovskyi fa un tocco pazzesco d’esterno che porta Gudmundsson a vedere la porta e a infilare Satalino col mancino nell’angolino alla sua destra

97′ Nel Genoa fuori Galdames per Malinovskyi

96′ Occasione Genoa: Gudmundsson appoggia per Ekuban che si è spostato sul vertice sinistro dell’area e col mancino scocca un diagonale che esce di un niente

95′ Ripartenza della Reggiana che non sfrutta il quattro contro tre, la palla arriva a Portanova che spara alto da buona posizione col destro

92′ Sul corner ci arriva Girma di testa, palla alta

91′ Si riparte con la Reggiana sul pallone. Dopo 30 secondi cross di Lanini e braccio di Dragusin che respinge in area, ma era attaccato al corpo, nessun check neanche del var e corner per gli ospiti

Si va ai tempi suppementari, con il Genoa che ha decisamente cambiato marcia nella ripresa, trovando il pareggio al 53′ con una fucilata all’incrocio di Haps, ma non ha saputo raddoppiare anche un po’ per sfortuna: prima una traversa ha detto di no a Puscas, poi il portiere Satalino per due volte nella stessa azione a Badelj e Galdames. Gilardino ha giocato la carta Gudmundsson ed Ekuban nel finale. Nella Reggiana è entrato Portanova al 93′, ingnorato dai suoi ex tifosi.

95′ Occasione Reggiana: cross dalla sinistra di Cigarini, Lanini si trova vicinissimo alla porta e schiaccia di testa in modo un po’ goffo, la palla rimbalza a terra ed esce

93′ Nella Reggiana esce Fiamozzi per Portanova

90′ Cinque minuti di recupero

90′ Testata fortuita tra De Winter e Girma, ad avere la peggio è il giocatore del Genoa

88′ Lancio di Strootman per Galdames in area di rigore, tentativo di aggancio fallito e palla sul fondo

80′ Ora Frendrup gioca esterno di destra

78′ Doppio cambio nella Reggiana escono Da Riva e Antiste per Bianco e Pieragnolo

77′ Gilardino gioca la carta Gudmundsson per Vogliacco, esce anche Puscas per Ekuban

75′ Problemi per Vogliacco, necessario il cambio. Anche Puscas ha crampi.

74′ Corner guadagnato dalla Reggiana, Strootman non si fida su una punizione di Cigarini e di testa devia, ma alle sue spalle non c’era nessuno. Reggiana che non sfrutta l’angolo, regalando il pallone al Genoa

70′ Cross di De Winter dalla destra, Haps tenta l’impossibile con uno stop di petto e tiro al volo, palla alta

68′ Cambio nella Reggiana, escono Melegoni e Crnigoj entrano Girma e Cigarini

65′ Altra incredibile occasione per il Genoa! Satalino dice di no prima a Badelj allungandosi in tuffo e poi su Galdames rialzandosi

64′ Angolo conquistato dal Genoa con Puscas che tenta il tiro dopo una grande azione di Frendrup e un assist di Galdames

62′ Traversa di Puscas! Colpo di testa su cross di Strootman e palla che si stampa sul legno

61′ Corner per la Reggiana, che trova una deviazione di Dragusin su un cross dalla sinistra

59′ Ammonizione per Frendrup, colpo duro su Crngoj. Salterà il prossimo turno in Coppa Italia

58′ Antiste! Tentativo potente col destro, dopo essersi infilato tra due uomini che termina fuori di poco

55′ Infortunio alla coscia per Bani, entra Dragusin

53′ Pareggio del Genoa! Galdames serve Puscas che appoggia per Haps, l’esterno si trova poco prima della lunetta e scaglia una botta incredibile col sinistro che si infila all’incrocio dei pali

52′ Ci prova Galdames, la palla supera la barriera, ma è troppo debole, Satalino blocca spostandosi senza problemi

51′ Fallo su Frednrup in posizione interessante dalla lunetta dell’area di rigore avversaria

50′ Ammonizione per Nardi, intervento scomposto su Frendrup

49′ Rasoterra velenoso di Frendrup da fuori area col sinistro, Satalino para, ma l’arbitro ferma tutto, era fuorigioco

46′ Cambio nel Genoa: fuori Thorsby per Badelj e Kutlu per Frendrup

Primo tempo che termina con la Reggiana in vantaggio per 0-1 al Ferraris contro un Genoa che ha fatto ricorso a un ampio turnover: rispetto alla partita con la Salernitana sono 10 i giocatori cambiati, con il solo Bani (squalificato a Cagliari) mantenuto titolare. La partita si gioca a ritmi bassi, con la Reggiana che comunque pressa alta, a volte raddoppia sul portatore di palla, mentre il Genoa in fase offensiva non riesce a esprimersi con la solita rapidità. Ecco allora che dopo un’occasione di Varela al 36′ disinnescata da Leali, la squadra di Nesta passa in vantaggio un minuto dopo con lo stesso giocatore: passaggio filtrante di Nardi e diagonale col sinistro su cui né Vogliacco, né Leali riescono a intervenire. Il Genoa accusa il colpo e Gilardino corre ai ripari: sia Frendrup sia Badelj si stanno scaldando nell’intervallo.

45′ Un minuto di recupero

43′ Ancora Reggiana sulle ali dell’entusiasmo con Melegoni che trova una nuova deviazione di Leali con un tiro a mezza altezza diretto nell’angolino

40′ Genoa in difficoltà ora, Lanini avrebbe un’occasione per tirare in porta senza troppa pressione, ma scaglia un sinistro alto sopra la traversa

37′ Reggiana in vantaggio, è proprio Varela stavolta a non sbagliare con un diagonale preciso dalla sinistra, servito da Nardi, su cui né Vogliacco né Leali riescono a intervenire

36′ Occasione Reggiana: discesa di Melegoni che parte avvantaggiato su Matturro vede Varela al centro dell’area: tiro di prima intenzione e Leali che con grande riflesso devia con la mano

33′ Sulla battuta la palla viene indirizzata da un compagno verso Varela, che ci prova di testa e Leali compie il miracolo togliendo la palla dall’incrocio, ma l’arbitro ferma tutto: era fuorigioco

32′ Primo corner per la Reggiana conquistato da Varela, che trova una respinta di Vogliacco

29′ Tentativo di Kutlu dal limite dell’area: destro a giro che però non è angolato e Satalino blocca

20′ Gioco fermo per un problema a Antiste, che ha subito un colpo in un contrasto

18′ Primo giallo della partita: è per Matturro a causa di un fallo

17′ Puscas per Thorsby che avanza palla al piede e tenta il tiro quando ha spazio: palla troppo centrale per impensierire Satalino, che blocca sicuro

16′ Erroraccio di Kutlu, che sbaglia il passaggio, ne approfitta Varela, che conquista il pallone e serve Crnigoj: botta secca dalla distanza che esce di poco con Leali che controlla

12′ Fasi di gioco con un gran pressing della Reggiana non appena il Genoa ha il pallone, rossoblù che esercitano il predominio territoriale, ma faticano a sfondare tra le linee

4′ Primo corner guadagnato da Puscas, con Marcandalli che calcia oltre la linea di fondo. Batte Galdames, ma nessuno riesce ad arrivare sul pallone in modo da concludere a rete

3′ Scontro violento tra Varela e Leali, qualche secondo a entrambi per riprendersi

1′ Partiti con palla al Genoa che attacca verso la Nord

Un gemellaggio trentennale rinnovato anche oggi, in occasione della partita di Coppa Italia, quello tra Genoa e Reggiana. Corteo insieme prima di arrivare allo stadio e sbandierata sul campo sfilando sotto la Nord e al settore ospiti.

In Gradinata uno striscione sottolinea il tutto “La perla della via Emilia e la signora del mare unite da una fratellanza leale”

Per quanto riguarda le formazioni in campo Gilardino fa ampio turnover con un’ossatura fatta da Bani (che sarà squalificato in campionato), De Winter, Strootman e Thorsby. Davanti si rivede Puscas.

Genoa: Leali; Bani (55′ Dragusin), Vogliacco (77′ Gudmundsson), Matturro, De Winter, Thorsby (46′ Badelj), Strootman, Kutlu (46′ Frendrup), Haps, Galdames (97′ Malinovskyi), Puscas (77′ Ekuban).

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Martinez, Sommariva, Vasquez, Sabelli, Martin, Fini, Bornosuzov.

Reggiana: Satalino, Libutti, Fiamozzi (93′ Portanova), Marcandalli, Nardi, Da Riva (78′ Bianco), Crnigoj (68′ Cigarini), Melegoni (68′ Girma), Antiste (78′ Pieragnolo), Lanini (109′ Gondo), Varela.

A disposizione: Sposito, Bardi, Rozzio, Nuhu.

Arbitro: Santoro di Messina

Ammoniti: Matturro, Frendrup (G); Nardi, Cigarini (R)

Spettatori: 12.427 paganti di cui 1247 ospiti