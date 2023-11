Genoa. Proseguono i lavori in vista del Frosinone: in arrivo Dragusin, Puscas e Vasquez

Genova. Domenica pomeriggio allo stadio “Benito Stirpe” il Genoa farà visita ad un Frosinone che in classifica dista soltanto un punto. Sono giorni di lavoro, quindi, al Pegli in preparazione di una sfida intrigante contro l’ex Sampdoria Eusebio Di Francesco. A seguirli il direttore sportivo Ottolini e il team manager Marco Rossi, rientrato da Salerno in occasione del premio conferitogli al Gran Galà del Calcio.

Oltre a sei elementi Under 19, in campo De Winter e Kutlu. Il difensore belga si è allenato con la maschera protettiva, la stessa utilizzata, con la fascia di capitano al braccio, nel match (1-1) che il Belgio Under 21 ha disputato due giorni fa contro la Spagna. Ora si attende il rientro in Liguria di Dragusin, Puscas e Vasquez per poterli avere a disposizione a partire dalla seduta di domani.

Si hanno già anche dei dati relativi al tifo rossoblù nel Lazio. Sono quasi 600 i titoli di accesso acquistati dai sostenitori che si muoveranno con pullman, mini-van e mezzi propri.