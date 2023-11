Genoa, pronto il rinnovo per Dragusin ma su di lui ci sono gli occhi di Milan, Roma e club di Premier League

Genova. Dopo aver blindato Gudmundsson, il Genoa intende fare lo stesso anche con Radu Dragusin. Questa settimana, al suo rientro dopo gli impegni con la Nazionale rumena (suo l’assist per il gol decisivo per la qualificazione agli Europei 2024), il difensore dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2027. Il nuovo contratto prevedrà anche un adeguamento economico come accaduto con il compagno islandese.

Un modo per riconoscere al giocatore classe 2002 l’impegno che ha sempre messo in campo con il Genoa, già l’anno scorso in Serie B, diventando una punta di diamante della rosa di Gilardino. Tanto che su di lui hanno iniziato a mettere gli occhi diversi club importanti. In Italia sono interessati il Milan e la Roma, ma anche oltremanica diverse società di Premier League vorrebbero il centrale nella propria squadra. Per questo il Genoa sta cercando di accelerare i tempi.

Dragusin non dovrebbe quindi lasciare Genova almeno fino alla prossima stagione, quando il Grifone spera ci siano diverse offerte, in modo da scatenare un‘asta al rialzo. Già al momento il valore del giocatore si è moltiplicato rispetto a quanto lo ha pagato il Genoa, riscattandolo dalla Juventus per 5,5 milioni di euro.