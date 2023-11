Genoa: otto punti gettati al vento nel finale, Empoli sliding door senza Albert e Retegui

L’esito di Genoa vs Empoli di sabato pomeriggio può essere una sliding door del campionato. I rossoblù potrebbero vedersi assottigliare il distacco di quattro punti dal terzultimo posto oppure scattare a +7.

Una situazione non da mani nei capelli ma in cui il Grifone si è infilato gettando all’aria otto punti nei finali di gara, di cui ben quattro nei minuti di recupero. In più, anche il fattore infortuni che ha privato Gilardino di Retegui e ora anche di Gudmundsson in una serie di partite decisive.

Il ricorrere di certe situazioni non può essere casuale. Oltre a qualche difetto abbastanza evidente quando si tratta di manovra, il Genoa fatica a salvaguardare il risultato nei finali di partita. Problema di cambi o di personalità? Il Grifone ha buttato un punto contro il Torino (1-0, Radonjic al 94′), due punti contro l’Udinese (2 a 2, aut Matturro al 91′), un punto contro il Frosinone domenica (2 a 1, Monterisi al 94′).

A questi tre risultati negativi maturati in zona Cesarini, si possono sommare la vittoria sfumata contro il Napoli, da 2 a 0 a favore al 2 a 2 finale siglato da Politano a sei dal termine, la sconfitta di Lecce (1 a 0, Oudin all’83’) e la sconfitta col Milan per 1 a 0 con goal di Pulisic all’87’.

Gilardino fa il pane con quello che ha e dopo un avvio di campionato contro le più forti si è trovato senza i soldati migliori in partite cruciali. Infortuni che hanno messo a nudo il difetto principale di una campagna acquisti che non ha portato una prima punta di scorta né grosse alternative nel ruolo di playmaker. Domani si saprà se Strootman potrà essere della partita. Retegui e Gudmundsson hanno iniziato l’iter riabilitativo ma non dovrebbero essere della partita contro i toscani.

Due vittorie, contro Salernitana e Verona, e due sconfitte, contro Cagliari e Frosinone. Bilancio in parità che la partita di Empoli potrebbe spostare in positivo o in negativo modellando di conseguenza la classifica del Grifone.