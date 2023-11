Genoa: Messias tornato in gruppo, per Retegui possibile convocazione senza essere titolare

Genova. Dopo la tegola di Albert Gudmundsson, che ha subito una distrazione al polpaccio e che sarà valutata nelle prossime settimane, il Genoa probabilmente ritroverà Junior Messias che andrà a rimpolpare lo scarno reparto offensivo del Grifone. Il giocatore è tornato in gruppo alla ripresa di oggi e potrebbe essere determinante per consentire a Gilardino di non essere in emergenza totale.

Messias, che ha giocato solo in due partite, per un totale di 26 minuti tra Roma e Udinese, ha già segnato una rete pur non essendo mai praticamente disponibile.

Buone notizie anche sul fronte Retegui, che pur non essendo ancora pronto per partire titolare, potrebbe anche essere convocato per la trasferta contro il Frosinone.

Niente da fare invece per Mattia Bani, anche lui dovrà essere valutato nei prossimi giorni.

Gilardino dovrà valutare bene come affrontare il Frosinone di Di Francesco: dalle nazionali ritroverà Malinovskyi e soprattutto un Puscas rinfrancato dalla rete segnata con la Romania. Si dice che i gol siano la migliore cura per un attaccante, chissà che non siano un buon viatico anche per la sterilità che sinora ha caratterizzato la sua esperienza al Genoa in serie A.