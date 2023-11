Genoa-Hellas Verona, i convocati i Gilardino per la sfida del Ferraris

Genova. Ekuban, Gudmundsson, Puscas: sono solo tre gli attaccanti a disposizione di mister Gilardino per la sfida con l’Hellas Verona in programma questa sera (ore 20:45) al Ferraris. Retegui e Messias, infatti, sono ancora fermi per infortunio.

La lista dei convocati (di seguito l’elenco completo) è stata resa nota dopo l’allenamento mattutino al Signorini. La squadra, in attesa del trasferimento allo stadio, nel pomeriggio parteciperà alla riunione con lo staff tecnico in cui verranno definiti gli ultimi dettagli prima della partita.

Una partita che si giocherà in uno stadio quasi sold out, sono infatti 30mila i biglietti finora venduti. Ancora alcuni tagliandi sono acquistabili per la Gradinata Laterale, i Distinti e la Tribuna, le biglietterie a Marassi entreranno in servizio dalle 15:45.

I CONVOCATI

Portieri: Leali, Martinez, Sommariva

Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco

Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Kutlu, Jagiello, Malinovskyi, Strootman, Thorsby

Attaccanti: Ekuban, Gudmundsson, Puscas