Genoa, Gilardino: “Vinto partita da coefficiente di difficoltà altissimo, è la forza del collettivo”

Genova. Seconda vittoria senza subire gol al Ferraris per Alberto Gilardino, che si scrolla di dosso il vociare dopo la sconfitta a Cagliari e ringrazia, come sempre il pubblico ai microfoni di Dazn: “I nostri tifosi sono stati strepitosi anche stasera, ci supportano e ci danno una grandissima mano, i ragazzi lo sentono. Stasera la partita aveva un coefficiente di difficoltà molto elevato, il Verona arrivava da 5 giorni di ritiro, era una squadra ferita, ci aspettavamo una prova d’orgoglio, ma siamo stati bravi sin dall’inizio e poi a proporci per il secondo gol. Nel finale ci siamo sacrificati in fase difensiva”.

La capacità di soffrire, ricorda Gilardino, è ormai connaturata alla sua squadra: “I ragazzi ce l’hanno sempre avuta. A Cagliari ci siamo fatti trasportare da loro piuttosto che dalla nostra volontà di proporre. Stasera invece abbiamo lavorato, saputo soffrire, fatto gol, creato i presupposti per il secondo e poi sofferto in maniera egregia”.

Stasera, con soli tre attaccanti convocati, ha segnato Dragusin, un difensore. Il Genoa, con l’Inter, è la squadra che segna di più coi difensori. “È la forza del collettivo − sostiene Gilardino − ma stasera sia Ekuban sia Puscas hanno lavorato molto bene”.

Non è un gol, ma ha lo stesso valore, la parata di Martinez: “Ha fatto una grande partita − dice il mister − parare è la priorità per un portiere, ma sa creare situazioni importanti lavorando palla al piede”.

In una squadra molto giovane Strootman e Badelj sono però quasi imprescindibili: “Hanno esperienza, intelligenza tattica, tecnica, è normale che poi intorno ci vogliono giocatori con caratteristiche diverse. Loro stasera e in tante altre volte hanno dato tantissimo”.

Ora c’è la pausa, ma la testa è già a Frosinone: “Contiamo di recuperare un po’ di giocatori. Ci auguriamo che Retegui possa esserci. Abiamo la possibilità di lavorare e recuperare con l’auugurio che il Genoa faccia in trasferta ciò che sta facendo in casa”.

“Una vittoria importante − commenta l’uomo del match Radu Dragusin ai microfoni di Dazn − abbiamo vinto uno scontro diretto e fondamentale per il morale. Ci servivano questi punti per stare sereni e andare a lavorare in queste due settimane nella pausa della nazionali”.

Dragusin ha segnato così il primo gol in serie A e come l’anno scorso, anche in questa stagione sta crescendo con costanza: “Io provo a crescere a ogni partita, sono ancora giovane, sono in fiducia, ma non perdo la testa, devo lavorare forte”.

Dragusin si era trovato in area perché comunque è sempre uno dei più pericolosi sul gioco aereo da calcio piazzato: “Ci lavoriamo tanto in allenamento − conferma − proviamo a segnare sfruttando ogni situazione”.

Una menzione per il pubblico, sempre trascinante: “È l’uomo in più il Ferraris, i tifosi ci spingono ovunque, in Italia e qui soprattutto”.

Domattina Dragusin partirà con la sua Nazionale “Ma ora vado a festeggiare coi ragazzi”.