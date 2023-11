Genova. Alberto Gilardino è soddisfatto, ha avuto risposte − dice in sala stampa dopo la vittoria contro la Reggiana in Coppa Italia – sia dal primo sia dal secondo tempo. “All’inizio abbiamo sbagliato tanti passaggi, siamo stati poco lucidi in alcune scelte. Poi nel secondo tempo e nei tempi supplementari la squadra è andata in crescendo, abbiamo preso in mano la partita, abbiamo fatto quello che che sappiamo fare e ci sono venute naturali le cose, in modo concreto. Quindi dico bravi ai ragazzi per come hanno reagito, perché non era semplice”.

Per la prima volta, se si esclude la partitaccia con la Fiorentina, il Genoa ha concesso molto soprattutto in ripartenza. “Abbiamo sbagliato tanto, i primi passaggi in uscita, tenevamo il baricentro alto e ci siamo fatti trovare impreparati in qualche occasione. Dobbiamo sempre mantenere l’attenzione alta, ci servirà da lezione per le prossime partite”.

Il mister rossoblù si complimenta con gli avversari allenati dal suo ex compagno Alessandro Nesta: “Faccio i complimenti alla Reggiana per come è venuta qui a giocare contro di noi e la proposta che ha fatto. Ogni partita comporta sempre delle insidie in qualsiasi categoria, quindi noi siamo stati bravi a rimanere in gara, abbiamo reagito anche a livello mentale e siamo riusciti a vincere la partita”.

Le principali preoccupazioni ora sono per gli infortunati: “Siamo usciti un po’ malconci, ma per Vogliacco e per Puscas c’erano solo crampi, invece Bani ha avuto un affaticamento al quadricipite e siccome a Cagliari sarà squalificato abbiamo per lui più tempo per recuperarlo, speriamo già per la partita contro il Verona”. Diverso il discorso di Retegui e Messias: “Junior continua suo lavoro per cercare di averlo il prima possibile in squadra, Mateo a Cagliari non ci sarà, non credo neanche col Verona in casa, se si riuscisse a fare il miracolo e se dolore si attenua forse lo recuperiamo a fine mese“.

Per quanto riguarda le risposte che Gilardino cercava da chi ha giocato meno il mister risponde: “Sì, sicuramente era quello che volevo vedere da giocatori che magari hanno avuto poco minutaggio fino a oggi e vedere anche una reazione emotiva, quindi mi son reso conto di tante cose e come abbiam detto prima credo che la vincere aiuti lo spogliatoio a mantenere elevata la mentalità e mantenere tutte le situazioni che andiamo a lavorare in settimana e nel quotidiano, quindi se riesci a vincere sicuramente diventa molto semplice, poi”.