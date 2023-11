Genoa, Bani si racconta a Orientamenti: “Obiettivo salvezza tranquilla”. E sogna l’Europa col Grifone

Genova. Obiettivo di stagione? Una salvezza tranquilla. Il sogno? Giocare una competizione europea, possibilmente col Genoa e arrivare alla Nazionale. Mattia Bani, ospite di Orientamenti tra i cosiddetti Dreamers (testimonial di una professione), non si sbilancia troppo sul Grifone e in modo saggio commenta così la prima parte di stagione: “Cerchiamo di non pensare ai punti in meno, il calcio è una ruota e alla fine della stagione i livelli si pareggiano. E poi sul passato non puoi lavorare”. Il giocatore lascia intendere che è in via di recupero dal problema muscolare che lo ha costretto a uscire contro l’Hellas Verona.

Lavoro e gavetta

Non è mai troppo tardi. La storia di Bani raccontata dallo stesso giocatore davanti a un pubblico numeroso, è un esempio di come grazie alla passione e al lavoro si possono raggiungere obiettivi inizialmente insperati. Sino ai 15-16 anni Bani ha giocato nelle squadre dilettantistiche vicino a casa, nei dintorni di Firenze, per poi approdare alla Primavera del Genoa nel 2011. A luglio 2012 passa alla Reggiana in Prima Divisione della Lega Pro, nell’estate 2013 nella Pro Vercelli con cui raggiunge la promozione in serie B e due successive salvezze. Nel 2016 arriva al Chievo Verona e il 5 gennaio 2018 esordisce in serie A contro l’Udinese. Il primo gol in serie A lo segna nel settembre 2019 con la maglia del Bologna sul campo del Brescia. “Fino ai 16 anni giocavo coi miei migliori amici, solo quando ho esordito in Serie A ho aperto gli occhi su quello che poteva essere il mio futuro”.

In questo percorso fondamentale è stato l’appoggio della famiglia: “La famiglia ti sostiene, ti supporta in quelli che sono i primi passi quando non sai dove arriverai, poi devo dire grazie ai compagni di squadra, quelli più esperti: Dario Dainelli è stato mio compagno durante la prima stagione in serie A. Io ero agli inizi, lui alla fine, mi ha aiutato molto. Mi è sempre piaciuto vedere come si comportavano in varie situazioni, fatti più che le parole che le porta via il vento”.

Studiare fa bene

Le superiori le ha completate frequentando la scuola serale dell’Istituto tecnico commerciale per l’ultimo anno, visto che gli allenamenti si svolgevano di mattina e davanti ai giovani spettatori lancia un messaggio importante: “Vorrei iscrivermi all’università, lo studio è fondamentale per approcciarsi a percorso lavorativo futuro. Devo dire grazie a mio padre che voleva finissi la scuola, era bello tosto. Consiglio di continuare sempre con gli studi perché per una persona è la cosa più importante, studiare ti consente di affrontare il mondo di oggi”.

Quanto conta il talento?

Per riuscire a diventare un calciatore il talento è per tanti elemento imprescindibile, per Bani invece conta di più la passione: “Ho iniziato a 5 anni e ancora mi diverto, se non mi piacesse non riuscirei. Poi conta la costanza di voler migliorare e arrivare al proprio obiettivo. La gavetta conta moltissimo, a me ha dato tantissima soddisfazione. Non voglio essere ipocrita, anche io avrei voluto arrivare prima in Serie A, ma farlo dopo essere caduto tante volte solo grazie a me stesso mi dà grande orgoglio”.

Genoa, tra rimpianti e soddisfazioni

Bani confessa che era andato via dal Genoa perché giocava poco, ma è stato felicissimo di tornare. “Ora voglio impormi in questa società, sono cambiate tante cose e ora essere giocatore del Genoa è un valore aggiunto, tanto che la più grande soddisfazione della mia carriera è stato raggiungere la promozione in Serie A. L’anno scorso avrei risposto diversamente, probabilmente giocare nella massima serie, ma quello che è successo è stato bellissimo. Dopo la retrocessione tutti vedevano nero, pensavamo di essere morti sportivamente e invece è stata un’occasione per riportare tanto entusiasmo, che mancava da tanto tempo, all’ambiente. Non tutti i mali vengono per nuocere”.

Come giocatore Bani sente grande responsabilità: “A volte ci chiediamo, come si fa a far capire ai ragazzi che arrivano dall’estero il peso della maglia? Basta mostrargli una giornata allo stadio. Per noi è un onore e un onere, perché tanta gente viene a sostenerci facendo sacrifici per essere lì. Abbiamo un gruppo di ragazzi per bene che lo ha capito”.

Caso scommesse: “Non possiamo commettere questi errori”

Il giocatore del Genoa, interrogato sul caso scommesse che ha coinvolto alcuni colleghi è chiaro: “Si è avuto un risalto mediatico che ha amplificato tutto, sono ragazzi molto giovani. Tuttavia noi siamo in una posizione privilegiata, non possiamo commettere questi errori, ma soprattutto ci sono regole da rispettare e ultimamente, in generale, non accade che ci sia questo rispetto. I diritti, tra virgolette, vanno conquistati coi comportamenti. Noi calciatori dobbiamo essere sempre ‘presenti’, mettere da parte l’io personale”.

Calciatori, tifo e sport preferiti

Quali sono stati gli idoli di Bani? “Ne ho cambiati tanti, prima giocavo in attacco mi piaceva Ronaldinho perché ti faceva divertire era lo spot perfetto per il calcio, ora ne ho altri, Nesta per me era il massimo e ora Sergio Ramos, massimo esempio di difensore centrale”.

L’attaccante più difficile da marcare? “Higuain, un giocatore incredibile che ha ottenuto a livello mediatico meno di quanto avrebbe meritato”.

Sport preferiti oltre al calcio? “Sono grande appassionato di basket e tennis, seguo l’Nba e un po’ di Eurolega, sul tennis sono contagiato dalla Sinner-mania. Lui è un personaggio nel senso più positivo del termine in quanto dimostra che non bisogna necessariamente andar dietro a tatuaggi o comportamenti strani per esserlo”. Proprio in questa occasione Bani confessa di avere pochi tatuaggi e di essere pentito di averli fatti.

Da bambino era tifoso della Fiorentina: “Tifare la squadra da dove vieni ti dà soddisfazione, ma ho perso la voglia di guardare il calcio che non mi riguarda perché di calcio ne vivo veramente già troppo”.

Il tecnico che gli ha dato di più? “Sinisa Mihajlovic, ho avuto la fortuna e la sfortuna di viverlo nel momento peggiore della sua vita, ma ha dimostrato grandissima forza e quali sono gli obiettivi di una persona al di là dell’aspetto calcistico. L’aspetto umano è il più importante”.

Il giocatore contro cui avrebbe voluto giocare? “Messi, visto che giocato contro Cristiano Ronaldo alla sua prima partita in Italia. Siccome è ancora in attività posso ancora sperare”.